Bosna Hersek’te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesinde geçtiğimiz kasım ayında yapılan ilk oylamadaki usulsüzlükler nedeniyle kısmen tekrarlanan başkanlık seçimini, ayrılıkçı lider Milorad Dodik tarafından desteklenen aday kazandı.

Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesinde geçtiğimiz yıl 23 Kasım’da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde tespit edilen usulsüzlüklerin ardından bugün 17 seçim bölgesindeki 136 oy kullanma noktasında tekrarlanan seçimin ilk sonuçları belli oldu. Seçimin yenilendiği bölgelerde oyların sayılmasıyla birlikte Dodik liderliğindeki Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) tarafından desteklenen Sinisa Karan, seçim zaferini ilan etti.

Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu tarafından yayınlanan ilk sonuçlara göre, seçimin yenilendiği sandıklardan gelen oylarla birlikte Sinisa Karan’ın toplam oyu 224 bin 384 oldu. Sırp Demokratik Partisi (SDS) ve muhalefet tarafından desteklenen Branko Blanusa’nın toplam oy sayısı ise 213 bin 513’te kaldı. Blanusa, tekrarlanan seçimin ardından yenilgiyi kabul etti. 84 bin 474 seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu tekrarlanan seçime katılım oranı ise yüzde 49,51 olarak gerçekleşti.



"BU SIRADAN BİR SEÇİM DEĞİLDİ"

Seçim zaferini ilan ettiği konuşmasında Karan, "Hepinize teşekkür ediyorum. Benim naçizane ismim üzerinden Sırp halkının kendi geleceğini kendi belirleme egemenliğini, daha önce yaptığınız gibi bir kez daha savundunuz" dedi. Seçim sonuçlarının RS entitesinin kurumlarının savunulması ve "Dayton çerçevesinde tam anayasal özerkliği" teyit ettiğini savunan Karan, "Bu, sıradan bir seçim değildi. Bu, talihsiz (Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi) Christian Schmidt’e karşı bir referandumdu" ifadelerini kullandı. Ayrılıkçı lider Dodik’in politikasını devam ettirme sinyalleri veren Karan, "RS kurumları kimseye tabi değildir ve olmayacaktır" şeklinde konuştu.

RS entitesinde 23 Kasım’da gerçekleştirilen erken başkanlık seçimi, Bosnalı Sırp lider Milorad Dodik’in görevden alınmasının ardından gerçekleştirilmişti.

Dodik, 1992-95 arasındaki savaşa son veren Dayton Barış Antlaşması’nın uygulanmasını gözetmek üzere olağanüstü yetkilerle donatılan Yüksek Temsilcilik Ofisi’nin (OHR) kararlarına saygı göstermediği gerekçesiyle, Bosna Hersek Mahkemesi tarafından bir yıl hapis ve 6 yıl boyunca görevinden men cezası almıştı. Aleyhindeki hapis cezası para cezasına çevrilen Dodik, aleyhindeki yargı kararının kesinleşmesinin ardından Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu’nun geçtiğimiz yıl ağustos ayında aldığı kararla görevden alınmıştı. Dodik’in halefinin belirlenmesi için 23 Kasım’da gerçekleştirilen erken seçimde SNSD’nin adayı Sinisa Karan, muhalefet tarafından desteklenen Branko Blanusa’dan yaklaşık 9 bin 500 fazla oy almıştı.

Muhalefet partileri, seçimde yapılan usulsüzlükleri gerekçe göstererek bu sonuca itiraz etmiş ve Bosna Hersek Merkezi Seçim Komisyonu, usulsüzlük tespit edilen yerlerde seçimin tekrarına karar vermişti.