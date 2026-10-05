Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından duyurulan resmi olmayan ilk sonuçlara göre, oyların yüzde 90'ından fazlasının sayımı tamamlandı.

Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyeliği için yapılan seçimde Denis Becirovic oyların yüzde 38,11'ini, Bakir İzetbegoviç yüzde 33,95'ini, Semir Efendic yüzde 25,79'unu ve Fahrudin Radoncic de yüzde 2,15'ini aldı.

Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Hırvat üyeliğini Bosna Hersek Hırvat Demokratik Birliği (HDZ BiH) adayı Darijana Filipovic, yüzde 48,19 oy alarak kazandı.

Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp üyeliğini ise Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nin (SNSD) adayı Zeljka Cvijanovic kazandı. Cvijanovic yüzde 55,33 oy alarak ilk sırada konumlandı.

CIK, seçime katılımın yüzde 41,5 olduğunu duyurdu.