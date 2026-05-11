İtalya'yı finalde yenerek Dünya Kupası bileti alan Bosna Hersek'in geniş kadrosu belli oldu.
Bosna Hersek Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 26 kişilik kadronun yanı sıra 9 kişilik de yedek liste duyuruldu.
Süper Lig'de forma giyen isimlerden Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic ve Gaziantep FK'den Nihad Mujakic 26 kişilik kadroda yer aldı.
Öte yandan Antalyaspor'dan Dario Saric ile Kasımpaşa'dan Haris Hajradinovic ise yedek listeye alındı.
Bosna-Hersek'in Dünya Kupası geniş kadrosu şöyle:
Kaleci: Nikola Vasilj, Martin Zlomislic, Osman Hadzikic
Defans: Amar Dedic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Dennis Hadzikadunic, Nidal Celik, Nihad Mujakic, Tarik Muharemovic, Sead Kolasinac
Orta Saha: Amir Hadziahmetovic, Ivan Sunjic, Benjamin Tahirovic, Dzenis Burnic, Armin Gigovic, Ermin Mahmic, Ivan Basic, Amar Memic, Kerim Alajbegovic, Esmir Bajraktarevic
Forvet: Samed Bazdar, Jovo Lukic, Haris Tabakovic, Ermedin Demirovic, Edin Dzeko
Yedek Liste: Tarik Karic, Mladen Jurkas, Arjan Malic, Emir Karic, Jusuf Gazibegovic, Ifet Dakovac, Dario Saric, Amer Gojak, Haris Hajradinovic