İtalya Milli Takımı oyuncularının, Bosna Hersek'in Dünya Kupası finalinde rakibi olmalarına verdiği reaksiyon sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

İtalyan futbolcuların Bosna Hersek’in Galler’i penaltılarla elemesini kutlaması, Bosnalı taraftarların tepkisini çekti. Sosyal medyada yapılan yorumlarda bu davranış “saygısızlık” ve “kibir” olarak nitelendirildi.

MAÇ SONU GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Kuzey İrlanda maçının ardından yayıncı kuruluş kameralarına yansıyan görüntülerde Federico Dimarco, Pio Esposito, Guglielmo Vicario, Alex Meret ve Sandro Tonali’nin Bosna’nın galibiyeti sonrası sevinçli anlar yaşadığı görüldü.

Aynı görüntülerde Tonali’nin Bosna’nın uzatmalardaki bir pozisyonu için “Az kalsın gol oluyordu” şeklinde tepki verdiği de ekranlara yansıdı.

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39 — Bosnian Football (@BosniaNTBall) March 27, 2026

BOSNA CEPHESİNDEN SERT YORUMLAR

Görüntülerin yayılmasının ardından Bosnalı taraftarlar sosyal medyada, “İtalya'nın şu saygısızlığına ve kibrine bakın. Zenica’da bunun karşılığını görecekler” yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.