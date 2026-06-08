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Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile görüştü. İki lider, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında anlaşmayı kamuoyuna duyurdu.

Plenkovic, sınır kapılarının artırılmasına yönelik anlaşmayı “harika bir adım” olarak nitelendirdi.

SINIR GEÇİŞLERİNDE YENİ DÖNEM

Anlaşma ile birlikte iki ülke arasındaki ulaşım ve ticaretin yeni bir boyut kazanması bekleniyor. Plenkovic, “Şimdiye kadar en üst kategoride 2 sınır kapımız vardı, artık bu durum değişiyor. Anlaşma ile bu sayı 5’e çıkarılacak.” ifadelerini kullandı.

AB ÜYELİĞİ GÜNDEMDEYDİ

Plenkovic, Bosna Hersek’in Avrupa Birliği üyelik sürecine de değinerek, AB içinde genişleme yönünde yeniden bir isteğin oluştuğunu belirtti. Bosna Hersek’in üyelik yolunda çözmesi gereken bazı meseleler bulunduğunu ifade etti.

Kristo ise Hırvatistan’ın Bosna Hersek’in AB üyeliğine verdiği desteğe dikkat çekerek, bu konunun da görüşmede ele alındığını söyledi.

EKONOMİK İLİŞKİLER GÜÇLENECEK

Sınır kapısı sayısının artırılmasının iki ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kristo, imzalanan anlaşmanın ticaret, ikili ilişkiler ve ekonomik rekabet açısından önemli katkılar sağlayacağını belirtti.