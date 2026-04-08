Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Bosna Hersek İtalya'yı penaltılarda eleyerek tarihi bir zafere imza atmıştı.

TARİHİ BOSNA HERSEK-İTALYA MAÇINA DAMGA VURAN OLAY

Maçın en dikkat çeken olaylarından biri ise penaltı atışlarına geçildiği sırada İtalya'nı kalesini koruyan Gianluigi Donnarumma'nın Bosna Hersekli oyuncuların penaltılarını hangi köşeye vurduğunu not ettiği kağıdın ortadan kaybolması olmuştu.

BOSNA HERSEK'TE KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Donnarumma'nın penaltı notunu 14 yaşındaki Bosna Hersekli top toplayıcı Afan Cizmic ülkesinde kahraman ilan edildi.

'DONNARUMMA'NIN KAĞIT BIRAKTIĞINI GÖRDÜM'

Afan Cizmic konuyla ilgili AA'ya verdiği röportajda olayı şu sözlerle anlattı:

"Donnarumma'nın havlunun arkasına bir kağıt bıraktığını ve oradan okuduğunu gördüm. Bu, bizim penaltıcılarımızın listesiydi. O anda bir ikilem oluştu, alayım mı, almayayım mı? Birinin bir şey söyleyip söylemeyeceğini düşündüm. Hareket ettim, yarı yolda durdum. Sonra gitmeye karar verdim, ne olursa olsun dedim. Çıktım, kağıdı aldım ve kaçtım."

'SİNİRLENDİĞİNİ GÖRÜNCE MUTLU OLDUM'

İtalyan kalecinin bu duruma çok sinirlendiğini ve öfkeyle kağıdı aradığını belirten Cizmic, "Mutlu oldum çünkü onun sinirlendiğini ve konsantrasyonunun düştüğünü gördüm." ifadelerini kullandı.

KAĞIT AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK

Donnarumma'nın penaltı kağıdının açık artırmayla satılacağı ve gelirin hayır işlerinde kullanılacağı belirtilirken Bosna basınında, İtalya zaferine katkı sağlayan genç top toplayıcının Dünya Kupası'na götüreceği iddia edildi.