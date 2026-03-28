Yıllar önce Kavak Yelleri dizisindeki rolüyle kariyer basamaklarını hızla tırmanan Pelin Karahan, özel hayatı ve ailesiyle gündemden düşmüyor. 12 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çift, geçtiğimiz haftalarda ailelerin araya girmesiyle tatile çıktı. Önceki gün Bebek’te görüntülenen Güntay’dan açıklama geldi.

Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Can Eyüp adını verdikleri iki oğlu oldu.

Eşi Bedri Güntay ile oğulları Ali Demir ve Eyüp Can ile çok mutlu bir hayat yaşadığını söyleyen Karahan, “Hayalini bile kuramayacağım bir hayatı yaşıyorum. Kariyer kaygım yok, maddi kaygım yok” demişti.

Hayattan beklentilerinin azaldığını belirten Karahan, “Hayattan beklentilerim daha azaldı, daha çok anda kalmaya ve anı yaşamaya başladım. Bence bir kadın için 40 yaş çok kıymetli” ifadelerini kullanmıştı.

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çiftten gelen kötü haber sevenlerini üzdü. Ünlü çiftin evliliklerine nazar değdiği ve boşanma kararı aldığı iddia edildi.

Bu süreci basından uzak tutmak isteyen çiftin evlerini ayırma kararı aldığı da konuşulanlar arasındaydı. Boşanma iddialarıyla magazin gündeminde geniş yankı uyandıran çiftten uzun süre herhangi bir açıklama gelmemişti.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle uzun yıllardır ekranların sevilen isimlerinden biri olan Pelin Karahan, çıkan haberler hakkında ilk kez konuştu.

Karahan, ayrılık sürecine dair çok fazla detaya girmek istemediğini belirterek, “Özel ve hassas bir konu, ailevi de bir konu olduğu için şu an bir açıklama yapmak istemiyorum. Bir gelişme olursa paylaşacağım.” ifadelerini kullandı.

Bu haberlerin ardından Pelin Karahan ve Bedri Güntay’ın aileleri sorunu çözmek için hemen devreye girdi. Anne ve babalar, iki çocuklu ailenin dağılmaması için çaba göstermelerini istedi.

Büyüklerinin ricasını kıramayan çift, apar topar tatile çıktı. İkili, İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. VIP bölümde uçak saatini bekleyen çifte çocukları Ali Demir ve Eyüp Can da eşlik etti.

Pelin Karahan’ın 2014’te evlendiği Bedri Güntay’dan ayrılık kararı aldığı, ancak aile büyüklerinin baskısıyla bayramı Bodrum’da oğullarıyla birlikte geçirdiği öne sürülmüştü.

“BİZ HER YIL BODRUM’A GİDERİZ”

Önceki gün Bebek’te yürüyüş yapan iş insanının parmağında alyansının olmaması dikkat çekti. “Aile baskısı falan yok. Söz konusu bile değil. Pelin benim çocuklarımın annesidir. Biz her yıl Bodrum’a gideriz zaten” dedi.

İddialara göre Bodrum tatili krizi çözmeye yetmedi. Pelin Karahan ikna olmadı ve boşanmakta kararlı.

PELİN KARAHAN KİMDİR?

Vildan Pelin Karahan Güntay, 6 Ekim 1984 tarihinde Ankara’da doğdu. Şu anda 41 yaşında olan başarılı oyuncu ve sunucu, Türk televizyonunun sevilen isimlerinden biridir. Babası Bayram Ali Karahan (kuaförlük yapmış), annesi Nural Koçyiğit’tir. Anne tarafından Selanik göçmeni/Arnavut kökenli, baba tarafından ise Düzce ve Antalya bağlantılı bir aileden gelmektedir. Henüz 8 aylıkken anne ve babasının boşanması üzerine annesi, teyzesi ve anneannesiyle birlikte büyüdü.

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da (Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu, Arı Koleji, Sokullu Mehmet Paşa Lisesi) tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Turizm İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Oyunculuğa ilgi duyunca Erberk Ajans’a kaydoldu ve 2007 yılında Kavak Yelleri dizisiyle ekranlara adım attı. Bu dizide canlandırdığı Aslı Zeybek karakteriyle büyük beğeni topladı ve gençlik dizilerinin yıldızlarından biri haline geldi.

Dizideki performansı, Türk izleyiciler tarafından “Joey Potter” (Dawson’s Creek uyarlaması) olarak da anıldı.

Kariyerindeki en dikkat çekici rol ise 2012-2014 yılları arasında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan oldu. Bu tarihi yapım sayesinde uluslararası tanınırlık kazandı ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Daha sonra Yeter (Aylin Harmanlı), Yuvamdaki Düşman (Tülin), Bir Zamanlar Kıbrıs, Kirli Sepeti gibi dizilerde başrol oynadı. 2025 yılında ise Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı adlı sinema filmi ve diğer projelerle yoluna devam ediyor.

Pelin Karahan, ilk evliliğini 2011’de Erdinç Bekiroğlu ile yaptı ve bu evlilik 2013’te sona erdi. 2014 yılında iş insanı Bedri Güntay ile ikinci evliliğini gerçekleştirdi. Bu evlilikten Ali Demir ve Can Eyüp (Eyüp Can) adında iki oğlu dünyaya geldi.

Özel hayatı genellikle gündemde olan Karahan, güzelliği, oyunculuğu ve samimi açıklamalarıyla magazin basınında sıkça yer alıyor. Kariyer kaygısı ve maddi endişesi olmadığını, daha çok “anda kalmayı” tercih ettiğini çeşitli röportajlarında dile getirmişti.

BEDRİ GÜNTAY KİMDİR?

Bedri Güntay, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Güntay, iş dünyasında faaliyet gösteren bir iş insanıdır. Kamuoyunda daha çok ünlü oyuncu Pelin Karahan’ın eşi olarak tanınsa da, özel hayatını büyük ölçüde gözlerden uzak tutmayı tercih eder.

Güntay, özellikle güvenlik ve temizlik sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde üst düzey yönetici pozisyonlarında görev aldı. Bilinen bilgilere göre Candemir Holding bünyesinde CEO olarak çalıştı. Bir dönem güvenlik şirketinin yönetim kurulu başkanlığı da yaptı.

Aile şirketi bağlantılarıyla iş hayatını sürdüren Güntay, medya ve sanat camiasından ziyade iş dünyasına odaklanmış bir profile sahiptir.2014 yılında Pelin Karahan ile evlendi. Çiftin bu evlilikten iki oğlu bulunuyor: Ali Demir ve Can Eyüp. Evlilikleri boyunca genellikle magazin gündeminden uzak durdular.

Ancak 2026 yılı başında 12 yıllık evliliklerinde kriz yaşandığı, evlerini ayırdıkları ve boşanma kararı aldıkları yönünde haberler çıktı.