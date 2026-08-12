Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde boşanma nedeniyle anlaşmazlık yaşayan taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Boşanma nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunan taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
SİLAHLAR KULLANILDI, 2 KİŞİ YARALANDI
Kavga sırasında silahların kullanılmasıyla 2 kişi yaralandı. Çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kavga anları kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olayın ardından çalışma başlatarak 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.