CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül ile Revna Sarıgül arasında yaşanan boşanma süreci kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Taraflar arasındaki dava süreci, karşılıklı açılan davalarla daha da dikkat çekici bir hâl aldı.

ÖMER SARIGÜL’DEN KARŞI DAVA

Revna Sarıgül’ün ihanet iddiasıyla açtığı boşanma davasında talep ettiği yaklaşık 1,5 milyar TL tazminat ve aylık 3,3 milyon TL nafaka uzun süre gündemde kalmıştı. Gazeteci Müge Dağıstanlı, çekişmeli davaya ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı.

Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, Ömer Sarıgül, eşi Revna Sarıgül’e 10 milyon TL tutarında manevi tazminat davası açtı. Sarıgül’ün avukatı Gözde Egemen tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Revna Sarıgül’e yönelik çeşitli iddialara yer verildi. Dilekçede, sadakatsizlik şüphesi doğuran davranışlar bulunduğu, beslenme konusunda aşırı takıntılı olduğu ve bu durumu çocuklara da yansıttığı öne sürüldü.

Ayrıca dava dosyasında, Revna Sarıgül’ün kontrolsüz harcamalar yaptığı ve lüks tüketime yönelik bir eğilimi olduğu iddiaları da dikkat çekti. Taraflar arasındaki hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı ise merakla takip ediliyor.