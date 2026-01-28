Gaziantep’te yaşanan olay, kadına yönelik şiddetin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi. Zeytinli Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen saldırıda, boşanma sürecinde olan 27 yaşındaki Nazlı Y. , eşi Feyzullah Y. tarafından sokak ortasında kaldırım taşıyla darbedildi.

Edinilen bilgilere göre, 9 yıllık evli olan çift arasında yaşanan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü. Feyzullah Y., iddiaya göre eline aldığı kaldırım taşıyla eşine defalarca vurdu. Saldırı sonucu Nazlı Y. ağır yaralandı.

Yoğun bakımda tedavi altında

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nazlı Y., ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç kadının kafatası ve burun kemiklerinde kırıklar oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Nazlı Y.’nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Saldırıyı gerçekleştiren Feyzullah Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'İfadeni geri çekeceksin diye saldırdı'

Nazlı Y.’nin babası Mehmet Karaçalı, kızının uzun süredir şiddete maruz kaldığını belirterek yaşananlara sert tepki gösterdi. Karaçalı, saldırının bilinçli ve tehdit içerikli olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“9 seneden beri kocasından şiddet görüyordu. 3 defa karakola gidip darp raporu aldığımız oldu. En son dün şehrin göbeğinde adliyeye de yakın bir noktada, ‘İfadeni geri çekeceksin’ diyerek, kızıma kaldırım taşıyla saldırıyor. Vatandaşlar korkudan yaklaşamamış, kızım tanınmayacak hale geldi. Kafatasında kırıklar oluştu, burnu kırıldı, yüzü tanınmayacak halde.”

Gözünü kaybetme riski ile karşı karşıya

Karaçalı, kızının gözünü kaybetme riski bulunduğunu ve ameliyata alındığını belirterek şikâyetçi olduklarını söyledi.

“Kızımın kesinlikle gitmesini istemiyorum. Şikayetinden vazgeçeceksin diye zorla tehdit ediyor, olay bunun üzerine çıkıyor. Kızımın gözünün şu an görmeme riski de var. Kızım şu anda ameliyatta. Biz şikayetçi olduk, o cani adam gözaltına alındı. Zaten psikolojik ilaçlar kullanıyordu” ifadelerini kullandı.

Baba Karaçalı, kızının çocukları nedeniyle yıllarca evliliğe katlandığını ifade ederek, “Kızım artık boşanmak istiyor. En ağır cezanın verilmesini istiyoruz” dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.