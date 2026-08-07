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Kaynak: AA / DHA / İHA

Milas Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Nihat Arslan, tutuksuz sanık M.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Nihat Arslan, beraatini talep etti. Tarafların beyanlarını değerlendiren mahkeme heyeti, sanığı "kadına ve eşe karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etti.

MAHKEMEDEN İNDİRİM KARARI ÇIKMADI

Mahkeme heyeti, sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmamasına karar verdi.

Cinayete yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan M.Ç. ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

İŞE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Olay, 2 Şubat 2026'da Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Üç çocuk annesi 39 yaşındaki Özlem Arslan, işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özlem Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından gözaltına alınan boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan tutuklanırken, kendisine yardım ettiği öne sürülen M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İlk duruşmada açıklanan kararla Nihat Arslan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.