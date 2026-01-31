Adana’nın Yüreğir ilçesinde biri kalp hastası, 4 çocuk annesi Cevriye Oruç, yıllardır psikoloji,k ve fiziksel şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle 13 yıllık eşi Osman Oruç’a 4 yıl önce boşanma davası açtı ve ayrı evde yaşamaya başladı.

Tarım işçisi olan 32 yaşındaki kadın işsiz olan 33 yaşındaki eşi Osman Oruç’tan barışmak için tehditler almaya başladı. 27 Ocak'ta Cevriye Oruç çocuğunu hastaneye götürünce eve giren Osman Oruç, eline aldığı tavayla eşyalara vurarak zarar verdi. Eve döndüğünde olayı gören Oruç, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

'BİZİ YAŞARKEN SESİMİZİ DUYUN'

Barışma teklifini reddeden Cevriye Oruç'u darbeden Osman Oruç daha sonra evden ayrıldı. Polise giden Oruç, eşinden şikayetçi oldu. Eşinin cezalandırılması için yetkililere çağrıda bulunan Oruç, "Televizyonda izlediğimiz acı olaylardaki insanlar gibi mi olalım? Biz yaşarken sesimizi duyun. Yetkililerden, bize bu korkuyu yaşatan kişinin hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Hiçbir suç cezasız kalmasın, hiçbir kadın mağdur edilmesin" dedi.

TUTUKLANDI

Cevriye Oruç'un şikayeti sonrası Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dün Osman Oruç'u gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oruç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı