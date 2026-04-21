2024 yılında evlenen ve 2025’in Ekim ayında kızları Sora’yı dünyaya getiren çift, kısa süre önce anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Tek celsede sonuçlanan davada küçük Sora’nın velayeti anneye bırakıldı.

Süreç boyunca avukatlığını Kübra Nur Aslan’ın üstlendiği Helvacıoğlu’nun, kızının soyadı konusunda eski eşiyle özel bir mutabakata vardığı öne sürüldü. Hürriyet'te yer alan habere göre, Kaspar, herhangi bir nafaka ya da tazminat ödememek karşılığında çocuğun “Helvacıoğlu” soyadını almasını kabul etti.

PROTOKOLE SOYADI MADDESİ EKLENDİ

Kulislere yansıyan iddialara göre bu karar, taraflar arasında yaşanan bir gerilimin ardından şekillendi. Kaspar’ın, “Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun eğitim masraflarına da katılmam” sözlerine karşılık Helvacıoğlu’nun “O halde soyadını da verme” diyerek rest çektiği, Kaspar’ın da bu teklifi kabul ettiği ileri sürüldü. Böylece boşanma protokolüne çocuğun soyadıyla ilgili özel bir madde eklendi.

Öte yandan benzer kararlar daha önce de gündeme gelmişti. Tülin Şahin, Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile olan ilişkisinden dünyaya gelen kızının soyadını değiştirmek için dava açmış ve uzun süren hukuki sürecin ardından talebi kabul edilmişti. Şahin’in kızı artık “Siena Leyla Şahin” adıyla anılıyor.

IŞIN KARACA DA KIZININ SOYADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Benzer şekilde Işın Karaca da, eski eşi Sedat Doğan ile olan evliliğinden doğan kızı Mia’nın soyadını 2018 yılında mahkeme kararıyla değiştirmişti. Bu talebin arkasında, Doğan hakkında ortaya atılan suçlamaların çocuğu etkilememesi isteğinin olduğu belirtilmişti.