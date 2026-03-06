Yeniçağ Gazetesi
06 Mart 2026 Cuma
Boşanamayan ve nafaka mağdurları dikkat: Yeni yasa da hangi değişiklikler geliyor?

Boşanamayan ve nafaka mağdurları dikkat... Adalet Bakanı Akın Gürlek'in " ‘boşanamayanlara’ iyi haber" dedirtecek açıklaması gündem oldu.

Dilek Taşdemir
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara Hakimevi'nde basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği iftarda boşanamayan ve nafaka mağdurlarını ilgilendiren yeni yasa ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Akın Gürlek 'boşanma'yı düşünenlerle ilgili yaptığı açıklamada yeni yasa ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Çekişmeli boşanma davalarında taraflar ‘boşanma konusunda anlaşıyoruz’ derse hakim arabulucuya gönderecek.

Arabulucuda boşanmayı kabul ediyorlarsa kesinleştirip nüfusa gönderdiğinde boşanma kesinleşecek.

Nafaka, tazminat talepleri ve velayet davaları devam edecek. Ama şahıslar boşanacak ve hayatlarına devam edebilecek.

Bu düzenleme 12. Yargı paketinde olacak. Süresiz nafaka konusu pakette yok."

Akın Gürlek'in " ‘boşanamayanlara’ iyi haber" dedirten, boşanamayan ve nafaka mağdurlarını ilgilendiren yeni yasayla ilgili açıklaması sosyal medyada da gündem oldu.

Kaynak: AA / İHA
