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Kastamonu-İnebolu kara yolu üzerinde, Ahmetbey köyü sınırları içinde yer alan ve nadasa bırakılan boş bir tarla, kendiliğinden büyüyen gelincik çiçekleriyle adeta kırmızı bir örtüyle kaplandı. Bölgede ortaya çıkan bu doğal güzellik, yoldan geçen vatandaşların ve manzara tutkunlarının ilgisini çekiyor. Alanı ziyaret eden kişiler, rengarenk tarlada fotoğraf çektirerek anın tadını çıkarıyor.

Bölgedeki eşsiz manzarayı değerlendiren doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş, "Şu anda arkamızda bulunan o kıpkırmızı gelincikler o kadar güzel bir peyzaj oluşturuyor ki bunu kelimelerle tarif etmek imkansız. Biz doğa fotoğrafçıları bu mevsimlerde gözümüz her gittiğimiz yerde, yol kenarlarında oluyor. Çünkü o gelinciklerin ne zaman nerede hangi tarlada açacağını hiç kimse bilmiyor. Sadece gelincikler biliyor." dedi.

Keleş, "Bir sene önce burada ekin ya da başka bir mahsul varken burayı nadasa bırakan çiftçimiz bize müthiş bir tablo hazırlamış. Belki farkında değil, belki farkında. Fakat gelinciklerin böyle masum, narin ve zarif görünümleri her şeye değer. Özellikle fotoğrafçılar açısından burayı görmek insana müthiş bir mutluluk, müthiş bir doygunluk ve ruhuna huzur getiriyor." diye konuştu.