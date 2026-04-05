Türkiye konut piyasasında "hayalet ev" krizi büyüyor. Uzun süren tahliye davaları ve hukuki belirsizlikler nedeniyle mülk sahipleri, evlerini kiraya vermek yerine boş tutmayı tercih ediyor. Türkiye Gazetesi'nden Necmi Çiçekçi'nin haberine göre, bu durum, aynı özelliklere sahip iki daire arasında "boş olması" durumunda yüzde 10’luk bir fiyat farkı yaratıyor.

300 KONUT BOŞ

Özellikle İstanbul’da yaklaşık 300 bin konutun kapısına kilit vurulmuş durumda. Yatırımcılar, yıllık kira gelirinden vazgeçerek mülklerini "satışa hazır" tutmayı daha karlı buluyor.

Uzmanlar, kiracılı evlerin "sorunlu varlık" olarak görülmeye başlandığına dikkat çekerek; hukuki süreçler hızlanmadığı sürece bu durumun barınma krizini derinleştireceği ve "boş ev vergisi" gibi radikal önlemlerin gündeme gelebileceği konusunda uyardı.