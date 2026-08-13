Boş duran evlere taşınana milyonluk destek: 4 milyon 600 bin TL verilecek

Boş evleri yeniden kullanıma açmak istiyorlar
Uzun süredir kullanılmayan ve harap durumdaki evleri yeniden yaşanabilir hale getirmek amacıyla yeni bir destek programı hayata geçirildi.
Boş evleri yeniden kullanıma açmak istiyorlar
Uzun süredir kullanılmayan ve harap durumdaki evleri yeniden yaşanabilir hale getirmek amacıyla yeni bir destek programı hayata geçirildi.
Program kapsamında belirli bölgelerde bulunan uygun durumdaki evleri yenileyenler, şartlara göre on binlerce euroluk hibe desteğinden yararlanabilecek.
İnternette sıkça dile getirildiği gibi, bu program kapsamında taşınan herkese doğrudan para verilmiyor. Sağlanan destek, satın alınan veya sahip olunan boş ya da harap durumdaki evlerin yenileme masraflarını karşılamak amacıyla hibe olarak sunuluyor. Ayrıca program, yabancılara otomatik olarak oturma veya çalışma hakkı sağlamıyor.
84 bin euroya kadar hibe
Program kapsamında uygun durumdaki boş konutlar için 60 bin euroya, yapısal olarak harap durumdaki evler için ise 84 bin euroya kadar destek veriliyor.
Bazı bölgelerde tadilat maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle hibe miktarı da artırılıyor. Malzeme ve işçilerin taşınma maliyetleri, ana karaya göre daha fazla olduğu için daha yüksek destek uygulanıyor.
Başvuru için bu şartlar aranıyor
Destekten yararlanmak isteyenlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor.
Buna göre başvuru yapılacak konutun en az iki yıldır boş olması ve programın belirlediği yaş kriterini karşılaması isteniyor. Başvuru sahibinin ise mülkün sahibi olduğunu ya da satın almak için aktif görüşmeler yürüttüğünü belgelemesi gerekiyor.
Program hangi ülkede uygulanıyor?
Söz konusu destek programı, İrlanda tarafından 2023 yılında başlatılan Our Living Islands politikası kapsamında uygulanıyor.
Program; Arranmore, Clare Island, Bere Island ve Inis Mór gibi açık deniz adalarında yıllardır boş kalan evleri yeniden kullanıma kazandırmayı ve bölgedeki nüfusu artırmayı hedefliyor.