Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Boş duran evlere taşınana milyonluk destek: 4 milyon 600 bin TL verilecek

Boş duran evlere taşınana milyonluk destek: 4 milyon 600 bin TL verilecek

Yıllardır kullanılmayan evleri yeniden hayata döndürmek isteyen bir ülke, belirli şartları sağlayanlara milyonlarca liralık yenileme desteği sunacak. Destek, doğrudan taşınan kişilere değil, uygun kriterleri karşılayan konutların tadilat masrafları için verilecek.

Kaynak: Diğer
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Boş duran evlere taşınana milyonluk destek: 4 milyon 600 bin TL verilecek - Resim: 1

Boş evleri yeniden kullanıma açmak istiyorlar

Uzun süredir kullanılmayan ve harap durumdaki evleri yeniden yaşanabilir hale getirmek amacıyla yeni bir destek programı hayata geçirildi.

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Boş duran evlere taşınana milyonluk destek: 4 milyon 600 bin TL verilecek - Resim: 2

Program kapsamında belirli bölgelerde bulunan uygun durumdaki evleri yenileyenler, şartlara göre on binlerce euroluk hibe desteğinden yararlanabilecek.

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Boş duran evlere taşınana milyonluk destek: 4 milyon 600 bin TL verilecek - Resim: 3

İnternette sıkça dile getirildiği gibi, bu program kapsamında taşınan herkese doğrudan para verilmiyor. Sağlanan destek, satın alınan veya sahip olunan boş ya da harap durumdaki evlerin yenileme masraflarını karşılamak amacıyla hibe olarak sunuluyor. Ayrıca program, yabancılara otomatik olarak oturma veya çalışma hakkı sağlamıyor.

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Boş duran evlere taşınana milyonluk destek: 4 milyon 600 bin TL verilecek - Resim: 4

84 bin euroya kadar hibe

Program kapsamında uygun durumdaki boş konutlar için 60 bin euroya, yapısal olarak harap durumdaki evler için ise 84 bin euroya kadar destek veriliyor.

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Boş duran evlere taşınana milyonluk destek: 4 milyon 600 bin TL verilecek - Resim: 5

Bazı bölgelerde tadilat maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle hibe miktarı da artırılıyor. Malzeme ve işçilerin taşınma maliyetleri, ana karaya göre daha fazla olduğu için daha yüksek destek uygulanıyor.

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Boş duran evlere taşınana milyonluk destek: 4 milyon 600 bin TL verilecek - Resim: 6

Başvuru için bu şartlar aranıyor

Destekten yararlanmak isteyenlerin belirli kriterleri karşılaması gerekiyor.

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Boş duran evlere taşınana milyonluk destek: 4 milyon 600 bin TL verilecek - Resim: 7

Buna göre başvuru yapılacak konutun en az iki yıldır boş olması ve programın belirlediği yaş kriterini karşılaması isteniyor. Başvuru sahibinin ise mülkün sahibi olduğunu ya da satın almak için aktif görüşmeler yürüttüğünü belgelemesi gerekiyor.

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Boş duran evlere taşınana milyonluk destek: 4 milyon 600 bin TL verilecek - Resim: 8

Program hangi ülkede uygulanıyor?

Söz konusu destek programı, İrlanda tarafından 2023 yılında başlatılan Our Living Islands politikası kapsamında uygulanıyor.

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Boş duran evlere taşınana milyonluk destek: 4 milyon 600 bin TL verilecek - Resim: 9

Program; Arranmore, Clare Island, Bere Island ve Inis Mór gibi açık deniz adalarında yıllardır boş kalan evleri yeniden kullanıma kazandırmayı ve bölgedeki nüfusu artırmayı hedefliyor.

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