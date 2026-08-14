Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Boş araziyi şifa deposuna dönüştürdü: Kilosu 400 TL'yi buluyor

Boş araziyi şifa deposuna dönüştürdü: Kilosu 400 TL'yi buluyor

Sakarya'da 1,7 dönümlük boş arazisini değerlendiren üretici, Türkiye'de henüz çok bilinmeyen aronya meyvesini yetiştirmeye başladı. Antioksidan zengini meyvenin kilosu 400 TL'den alıcı bulurken, ilk hasat için ağustos sonu bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Boş araziyi şifa deposuna dönüştürdü: Kilosu 400 TL'yi buluyor - Resim: 1

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Ergün Gül, yıllardır boş duran arazisini yüksek katma değerli bir üretim alanına çevirdi.

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Boş araziyi şifa deposuna dönüştürdü: Kilosu 400 TL'yi buluyor - Resim: 2

Yaklaşık 1,7 dönümlük arazisine 200 kök aronya diken üretici, Türkiye'de henüz yaygın olmayan bu meyvede ilk hasat için gün sayıyor.

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Boş araziyi şifa deposuna dönüştürdü: Kilosu 400 TL'yi buluyor - Resim: 3

Kilosu 400 TL'den alıcı bulan aronya, hem ekonomik değeri hem de antioksidan içeriğiyle dikkat çekiyor.

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Boş araziyi şifa deposuna dönüştürdü: Kilosu 400 TL'yi buluyor - Resim: 4

BOŞ ARAZİYİ DEĞERLENDİRDİ, ARONYAYA YÖNELDİ

Karapürçek'in Mesudiye Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ergün Gül, alternatif üretim arayışı sırasında aronya meyvesini keşfettiğini anlattı.

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Boş araziyi şifa deposuna dönüştürdü: Kilosu 400 TL'yi buluyor - Resim: 5

Toprağın bu üretime uygun olduğunu belirledikten sonra 200 kök aronya fidanı diken Gül, meyvelerin ağustos ayının sonlarına doğru hasat olgunluğuna ulaşacağını söyledi.

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Boş araziyi şifa deposuna dönüştürdü: Kilosu 400 TL'yi buluyor - Resim: 6

"Meyvelerimiz oluştu, yenilebilecek kıvama geldi. Ağustosun 20'si gibi sağlıklı şekilde toplayıp tüketebilecek duruma gelecek."

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Boş araziyi şifa deposuna dönüştürdü: Kilosu 400 TL'yi buluyor - Resim: 7

KİLOSU 400 TL'DEN SATILIYOR

Türkiye'de henüz çok fazla bilinmeyen aronya meyvesi, yüksek piyasa değeriyle de dikkat çekiyor.

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Boş araziyi şifa deposuna dönüştürdü: Kilosu 400 TL'yi buluyor - Resim: 8

Üretici, ürünleri hem dalından taze olarak hem de doğal güneşte kurutulmuş şekilde vakumlu ambalajlarla tüketicilere ulaştırmayı planlıyor.

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Boş araziyi şifa deposuna dönüştürdü: Kilosu 400 TL'yi buluyor - Resim: 9

Ayrıca bahçeye gelen ziyaretçilerin meyveyi dalından toplamasına da imkan sunmayı hedefliyor.

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Boş araziyi şifa deposuna dönüştürdü: Kilosu 400 TL'yi buluyor - Resim: 10

"İLK ETAPTA TANITIM ÖNEMLİ OLACAK"

Aronyanın henüz geniş kitleler tarafından tanınmadığını söyleyen Gül, ilk dönemde en büyük hedeflerinin meyveyi vatandaşlara tanıtmak olduğunu ifade etti.

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Boş araziyi şifa deposuna dönüştürdü: Kilosu 400 TL'yi buluyor - Resim: 11

Sosyal medya üzerinden ürünün bilinirliğini artırmayı planladıklarını belirten üretici, bu sayede hem taze hem de kurutulmuş ürünleri daha fazla kişiye ulaştırmayı amaçlıyor.

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Boş araziyi şifa deposuna dönüştürdü: Kilosu 400 TL'yi buluyor - Resim: 12

İLK MAHSUL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

İlk kez aronya üretimi yaptıklarını belirten Ergün Gül, vatandaşlara bu meyveyi araştırmaları çağrısında bulundu.

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Boş araziyi şifa deposuna dönüştürdü: Kilosu 400 TL'yi buluyor - Resim: 13

Yüksek antioksidan içeriğiyle öne çıkan aronyanın, özellikle sağlıklı beslenmeye ilgi duyan tüketicilerin dikkatini çekmesi beklenirken, Karapürçek'teki bahçede ilk hasadın ağustos ayının son günlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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