Geçenlerde kafamda belli cevapları olan bazı soruları yapay zekâya sorayım dedim. Verdiği cevaplarla benim doğrularım örtüşüyor mu diye merak ettim. Sonuçları görünce de, benim gibi bazı konularda çelişkiye düşen ama sormayı aklına getirmeyenler olabilir diye paylaşmaya karar verdim.

Soru 1

Pandeminin dünya ekonomisine verdiği hasar her ülkede aynı şekilde mi hissedildi? Ne gibi önlemler alındı?

Cevap:

Hayır. Pandemi her ülkede aynı etkiyi yaratmadı. Gelişmiş ülkeler güçlü sağlık sistemleri ve destek paketleri sayesinde krizi daha kolay yönetti. Gelişmekte olan ülkeler ise işsizlik, gelir kaybı, turizmde düşüş, borçlanma ve enflasyonu daha ağır yaşadı.

Ülkeler kapanmalar, kısa çalışma ödeneği, nakit yardımları, vergi ertelemeleri, kredi destekleri ve teşvikler uyguladı. Merkez bankaları faiz indirimleri ve likidite adımları attı. Ancak mali güç farklı olduğu için destekler de eşit olmadı.

“Hiç ayrıntı vermiyorsun, hep genel konuşuyorsun.”

Soru 2

%100 elektrikli araba almak mantıklı ve güvenli mi?

Cevap:

Evet, doğru kullanım koşullarında mantıklı bir tercih olabilir. Şehir içinde yakıt ve bakım maliyetleri düşer. Uzun yol yapanlar için ise menzil, şarj altyapısı, batarya garantisi ve ikinci el değeri araştırılmalıdır.

Güvenlik açısından elektrikli araçlar genel olarak güvenlidir ve birçok model yüksek çarpışma test puanlarına sahiptir.

“Yani alalım mı, almayalım mı?”

Soru 3

Devlet milletvekillerine araba ve şoför veriyor mu?

Cevap:

Hayır. Her milletvekiline otomatik olarak makam aracı ve şoför verilmez. Bu imkân, TBMM Başkanı, başkanvekilleri, bakanlar ve bazı üst düzey görevler için sağlanır.

“Bir sürü iş grubunda da araç tahsisi var. Böyle olmasına sevindim.”

Soru 4

İnsan dostlarını açıkça eleştirmeli mi, yoksa kırılmasın diye susmalı mı?

Cevap:

Dürüstçe eleştiri yapmak doğrudur; ancak üslup çok önemlidir. Amaç kırmak değil, fayda sağlamaktır. Doğru zamanda ve doğru şekilde yapılan eleştiri sağlıklı ilişkilerin parçasıdır.

“Anladım... Eleştireceğiz ama incitmeden. Yine de bazı insanlar en küçük eleştiriyi bile kaldıramıyor. Onları kaybetmek istemiyorsan susmak en iyisi. Ama işte... Biz de susamıyoruz.”

Soru 5

Bir çocuğa "Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı?" diye sormak doğru mu?

Cevap:

Hayır. Çocuk anne ve babası arasında seçim yapmak zorunda bırakılmamalıdır. Böyle sorular baskı ve suçluluk hissi oluşturabilir. Doğru olan sevgiyi yarıştırmak değil, sağlıklı bağları desteklemektir.

“Sen böyle desen de bu sorunun daha uzun yıllar sorulacağını biliyorsun, değil mi?”

Cevaplar geldi. Ben de kendi yorumlarımı ekledim. Belki size de bir yerden dokunur.