Boruya sıkışan yavru kediyi iki arkadaş kurtardı

"Markete giderken gözüme siyah bir şey takıldı. İlk önce ne olduğunu anlayamadım, yaklaştığımda borunun içinde bir kedinin sıkıştığını ve zorlukla nefes aldığını fark ettim. Hemen arkadaşım Enes'i aradım. O olmasa tek başıma yapamazdım, en büyük teşekkürü o hak ediyor.

Bu süreçte işe geç kalmıştım. Hemen patronumu arayıp durumu, bir canı kurtarmaya çalıştığımızı izah ettim; sağ olsun kendisi de çok büyük bir anlayışla karşıladı. Kedimizi veterinere götürdük, gerekli tüm tedavileri ve kontrolleri yapıldı. Şu an sağlık durumu gayet iyi."