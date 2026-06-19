Sürmene sokaklarında sabah saatlerinde yaşanan olay, insanlığın ve dostluğun güzel bir örneğini gözler önüne serdi. İlçede yaşayan Abdullah Zehiroğlu, sabah işe gitmeden önce markete yöneldiği sırada bir binanın yağmur suyu tahliye borusundan gelen cılız sesleri fark etti. Dikkatlice borunun içine bakan Zehiroğlu, yavru bir kedinin borunun dar kısmına sıkıştığını ve çaresizce çırpındığını gördü.
Boruya sıkışan yavru kediyi iki arkadaş kurtardı
Trabzon’un Sürmene ilçesinde, bir binanın yağmur suyu tahliye borusunun içinde mahsur kalan yavru kedi, iki duyarlı arkadaşın zamanla yarışan operasyonuyla kurtarıldı. Plastik boruyu yankeskiyle keserek minik canlıyı hayata döndüren gençlerin o anları sosyal medyada büyük beğeni topladı.Kaynak: İHA
Kediyi tek başına çıkaramayacağını anlayan Zehiroğlu, hiç düşünmeden arkadaşı Enes Kasap’ı arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Kasap ile birlikte iki arkadaş adeta bir kurtarma ekibi gibi organize oldu:
Boruyu Söktüler
İlk olarak kedinin daha fazla zarar görmemesi için plastik tahliye borusunu bağlı olduğu binadan dikkatlice ayırdılar.
Yankeski İle Titiz Müdahale
Yavru kedinin borunun neresinde olduğunu tespit eden iki arkadaş, bir yankeski yardımıyla plastiği milim milim keserek minik kediyi sıkıştığı yerden sağ salim çıkarmayı başardı.
Kurtarma operasyonunun ardından yavru kediyi hemen en yakın veteriner kliniğine götüren Abdullah Zehiroğlu, o anları ve sonrasındaki süreci şu sözlerle anlattı:
"Markete giderken gözüme siyah bir şey takıldı. İlk önce ne olduğunu anlayamadım, yaklaştığımda borunun içinde bir kedinin sıkıştığını ve zorlukla nefes aldığını fark ettim. Hemen arkadaşım Enes'i aradım. O olmasa tek başıma yapamazdım, en büyük teşekkürü o hak ediyor.
Bu süreçte işe geç kalmıştım. Hemen patronumu arayıp durumu, bir canı kurtarmaya çalıştığımızı izah ettim; sağ olsun kendisi de çok büyük bir anlayışla karşıladı. Kedimizi veterinere götürdük, gerekli tüm tedavileri ve kontrolleri yapıldı. Şu an sağlık durumu gayet iyi."
Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen ve sosyal mecralarda paylaşılan kurtarma anları, kısa sürede binlerce etkileşim alarak izleyenlerin içini ısıttı. Günün kahramanı olan iki arkadaş, Sürmene halkının da takdirini topladı.