Borussia Dortmund, milli futbolcu Salih Özcan’ın sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldığını resmen açıkladı.

Kulüp, sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için veda mesajı yayımladı.

'TUTKU VE ÖZVERİ İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Borussia Dortmund’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Borussia Dortmund’daki herkes, Salih’e siyah sarılı formayla geçirdiği dört yıl boyunca gösterdiği tutku, bağlılık ve özveri için teşekkür etmek ister. Salih, kariyerinin yeni bölümünde sana en iyisini diliyoruz.”

4 YIL FORMA GİYDİ

2022 yılında Köln’den Borussia Dortmund’a transfer olan Salih Özcan, Alman devinde geçirdiği süreçte toplam 96 maça çıktı.

Milli futbolcu, performansıyla A Milli Takım’ın da değişmez isimlerinden biri haline gelmişti.

YENİ ADRESİ MERAK KONUSU

Borussia Dortmund’dan ayrılan Salih Özcan’ın kariyerine hangi takımda devam edeceği ise merak konusu oldu.