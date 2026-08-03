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Genk formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken ve Galatasaray dahil birçok kulübün transafer listesine giren Konstantinos Karetsas, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'a transfer oldu.

DORTMUND KARETSAS İLE 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Borussia Dortmund 18 yaşındaki Yunan on numarayı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Bundesliga ekibi 2031 yılına kadar sözleşme imzaladığı genç yeteneğin transfer için Genk kulübüne 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

'BU ETKİLEYİCİ STADYUMDA OYNAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM'

Karetsas, Borussia Dortmund'a transferiyle ilgili şunları söyledi:

“Borussia Dortmund özel bir kulüp ve artık siyah-sarı formayı giyebildiğim için inanılmaz gururluyum. Takım arkadaşlarımı tanımayı ve yakında bu etkileyici stadyumda taraftarlarımızın önünde oynamayı dört gözle bekliyorum. Birlikte başarılı olmamız için üzerime düşeni yapmak istiyorum.”