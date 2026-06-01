Küresel pazarlarda Türk markalarının bayrağını dalgalandıran Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ, denizaşırı operasyonlarından gelen rekor niteliğindeki yeni iş siparişini kamuoyuna ilan etti. Yatırımcıların ve ekonomi çevrelerinin gözünü çevirdiği dev anlaşma, resmi olarak KAP'ta yer aldı.

ABD SINIRLARI İÇİNDE DEV ANLAŞMA

Borusan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan resmi şirket açıklamasında, Amerika pazarındaki ticari başarının ayrıntıları şu ifadelerle aktarıldı:

"Şirketimizin ABD'de bulunan bağlı ortaklığı Borusan Berg Pipe'ın bu ülkede yürütülen ticari görüşmeler sonucunda yaklaşık 742 milyon dolarlık yeni satış siparişleri aldığı belirtilmiştir."

Stratejik öneme sahip büyük çaplı hat borularının tedarikini kapsayan bu anlaşma, Borusan’ın Kuzey Amerika pazarındaki pazar payını ve lojistik-üretim gücünü pekiştirdiğini tescillemiş oldu.

TESLİMAT VE GELİR TAKVİMİ PLANI:

2027 Yılı: Siparişlerin çoğunluğu üretilerek sevk edilecek. Gelirler ağırlıklı olarak 2027 yılı konsolide bilançosuna yazılacak.

2028 Yılı (1. Çeyrek): Kalan üretimin sevkiyatı tamamlanacak ve son çeyrek gelirleri 2028 yılı ilk çeyrek bilançosuna katkı sağlayacak.

MİLYON DOLARLIK GELİRLER 2027 VE 2028 BİLANÇOLARINA GÜÇ KATACAK

Şirketin yaptığı açıklamada, üretim ve teslimat takviminin finansal raporlamalara nasıl yansıyacağı da net bir şekilde paylaşıldı. Teslimat takvimine sıkı sıkıya bağlı kalınarak yürütülecek süreçte, üretilecek büyük çaplı hat borularının çoğunluğunun 2027 yılı içerisinde imal edilerek sevk edilmesi planlanıyor. Siparişlerin geriye kalan son bölümünün üretim ve sevkiyat işlemlerinin ise 2028'in ilk çeyreğinde tamamen bitirilmesi öngörülüyor.

Bu sevkiyat planlaması doğrultusunda, 742 milyon dolarlık dev bütçenin aslan payı Borusan'ın 2027 yılı konsolide gelir hanesine yazılacak. Kalan bakiye ise 2028 yılının ilk çeyrek finansal sonuçlarında yer bularak şirketin uzun vadeli büyüme ve karlılık trendini destekleyecek.