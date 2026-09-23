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Kaynak: AA

Borusan Holding, gençlerin kariyer platformu Youthall tarafından düzenlenen Youth Awards 2026'da iki ödüle layık görüldü.

Holdingden yapılan açıklamaya göre Borusan Holding, “En Çok Çalışılmak İstenen Holding” kategorisinde Altın Ödül'ün sahibi oldu.

Şirket, genç profesyonellere kapsamlı bir kariyer başlangıcı sunan Alpha Genç Yetenek Programı ile “En Beğenilen İşe Alım Programı” kategorisinde de Başarı Ödülü kazandı.

İşveren markası alanında önemli göstergelerden biri olarak kabul edilen Youth Awards'ta değerlendirme jüri tarafından değil, üniversite öğrencilerinin doğrudan kullandığı oylarla gerçekleştirildi.

Oylamada 32 kategoride 165 şirket yarışırken, Türkiye genelindeki 227 üniversite ve 173 farklı bölümden toplam 201 bin 740 genç sürece katıldı.

ALPHA GENÇ YETENEK PROGRAMI 1991'DEN BU YANA SÜRÜYOR

Borusan Holding, gelişim odaklı ekosistemi ve kapsayıcı çalışma modelleriyle Türkiye'de genç istihdamını ve nitelikli iş gücünü destekliyor.

Bu kapsamda genç yeteneklerin potansiyelini geliştirmek amacıyla kariyer ve gelişim programları yürütülüyor.

“The Peer Awards for Excellence” tarafından uluslararası ödüle de layık görülen Alpha Genç Yetenek Programı, 1991'den bu yana devam ediyor.

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıfları ile yüksek lisans öğrencilerini kapsayan Borusan Alpha Staj Programının devamı niteliğindeki program, staj dönemini başarıyla tamamlayan genç yeteneklerin mezuniyet sonrasında tam zamanlı kadroya geçişine imkan sağlıyor.

Program kapsamında genç yeteneklerin elde tutulma oranı yüzde 96'ya ulaşırken, kadın Alpha yeteneklerde bu oran yüzde 100 olarak gerçekleşti.

“GENÇLERİN POTANSİYELİNE GÜVENİYORUZ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Lideri Nursel Ölmez Ateş, 200 yıl ve ötesine yönelik planlar yapan bir grup olarak gençlerin potansiyeline güvendiklerini belirtti.

Önceliklerinin, şirkete katılan her çalışma arkadaşının sesini duyurabildiği ve fikrini özgürce savunabildiği şeffaf bir zemin oluşturmak olduğunu aktaran Ateş, şunları kaydetti:

“BorusanX kültürümüzle güvene dayalı ilişkileri beslerken, açık iletişimi, ortak aklı ve işbirliğini güçlendiren bir çalışma ortamı yaratıyoruz. Borusan Akademi çatısı altındaki Genç Yetenek Gelişim Programlarımızla onları geleceğin liderleri olarak yetiştirirken, Yapay Zeka Fakültesi ve Sürdürülebilirlik Fakültesi gibi gelişim programlarımızla değişen iş dünyasının gerektirdiği yetkinliklerle donatıyoruz.”

Ateş, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelilerden gelen tercihin, gençlerin beklentilerinin doğru okunduğunun ve birlikte oluşturulan çalışma ikliminin samimiyetine duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek, gençlere teşekkür etti.