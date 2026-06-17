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Kaynak: AA

Borusan Holding, tarafından yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Sözümüz Net" temasıyla yayımlanan 2025 Entegre Faaliyet Raporu, grubun finansal başarılarının yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki adımlarını ve 2053 net sıfır hedefine uzanan uzun vadeli yol haritası ortaya konuldu.

Rapora göre, 2025 yılı faaliyet sonuçlarını küresel standartlarla uyumlu bir şekilde paylaşan Borusan Grubu, sürdürülebilirlik yönetişimini daha da güçlendirdi. Grubun 2034, 2044 ve 2053 yıllarını kapsayan uzun vadeli sürdürülebilirlik yol haritası da bu raporda ilk kez şekillendi.

İklim hedeflerini 2053 Net Sıfır Emisyon taahhüdü ile güçlendiren Borusan Holding, yeşil enerji yatırımlarıyla çevreye olan etkisini en aza indirmeyi devam ettirdi. Enerji iş kolunda gerçekleştirilen kapasite artışıyla toplam kurulu gücünü 935 MW seviyesine gelirken, çevre dostu enerji üretimiyle yaklaşık 1 milyon ton karbondioksit eşdeğeri emisyonun önüne geçti.

Grup, 2025'te 67 milyon lirayı aşan çevre koruma yatırımı yaparken, döngüsel ekonomi alanında da önemli çıktılar elde etti, yıl boyunca 122 bin 516 ton atığı ve 90,81 ton suyu geri dönüştürerek kaynak verimliliğini üst düzeye getirdi.

Geleceğin iş dünyasına uyum sağlamak amacıyla AR-GE ve teknoloji yatırımlarını hızlandıran Borusan, 2025'te 385 milyon lirayı aşan AR-GE bütçesi uyguladı.

Sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı büyüme doğrultusunda, Grubun stratejik alanlarıyla uyumlu 3 girişime ve 2 girişim sermayesi fonuna yatırım gerçekleştirildi.

Açık inovasyon yaklaşımını benimseyen Borusan, dönem boyunca 17 üniversite ve 35 startup ile stratejik işbirliği gerçekleştirirken, 20 yeni patent başvurusu yaptı.

Yılı 326 milyar lira konsolide ciroya ulaşarak yüzde 27 büyümeyle kapattı.

Bir önceki yıla göre yüzde 82 artışla 38 milyar lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde etti. Faaliyet gösterdiği sektörlerde 15 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldı.