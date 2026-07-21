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Midas gibi lisanslı yatırım platformları üzerinden Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler araştırılabilir ve mobil uygulamadan alım-satım emri verilebilir. Hisse seçerken yalnızca fiyat hareketine değil; şirketin faaliyetlerine, finansal durumuna, değerlemesine ve yatırım risklerine de bakılmalıdır.

HİSSE SENEDİ ALMAK İÇİN NE GEREKİR?

Türkiye’de Borsa İstanbul’dan hisse almak için temel olarak şunlara ihtiyaç vardır:





Yatırım hesabı açıldığında, yatırımcı adına Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde bir sicil oluşturulur. MKK’nın e-Yatırımcı hizmeti üzerinden farklı yatırım kuruluşlarındaki hesaplar, portföy bilgileri ve işlemler takip edilebilir.

BORSADAN HİSSE NASIL ALINIR?

1. YETKİLİ BİR YATIRIM KURULUŞU SEÇİN

Borsa İstanbul’a doğrudan bireysel emir gönderilemez. İşlemler, SPK tarafından yetkilendirilmiş banka ve aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirilir.

Kurum seçerken şu kriterler karşılaştırılmalıdır:

SPK faaliyet izni

Hisse alım-satım komisyonu

Hesap işletim ve saklama ücretleri

Canlı veri imkânı

Uygulamanın kullanım kolaylığı

Emir türleri

Müşteri desteği

Araştırma ve analiz araçları

Bir kurumun faaliyet izinleri SPK’nın aracı kurum faaliyet izinleri sayfasından kontrol edilebilir.

Midas, Borsa İstanbul işlemlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştirme imkânı sunan seçeneklerden biridir. Güncel resmî tarifesine göre uygulama üzerinden verilen Borsa İstanbul emirlerinde komisyon, hesap işletim, takas ve saklama ücreti alınmamaktadır. Bu koşullar değişebileceği için işlem öncesinde ücretler sayfası yeniden incelenmelidir.

2. YATIRIM HESABINIZI AÇIN

Seçtiğiniz kurumun internet sitesi, şubesi veya mobil uygulaması üzerinden yatırım hesabı açabilirsiniz.

Hesap açılışı sırasında genellikle:

Kimlik doğrulaması yapılır.

Kişisel ve finansal bilgiler alınır.

Sermaye piyasası sözleşmeleri onaylanır.

Yatırım deneyimine ilişkin sorular cevaplanır.

Risk bildirimleri incelenir.

Midas yatırım hesabı mobil uygulama üzerinden açılabilir. Güncel koşullara göre çipli T.C. kimlik kartı, Mavi Kart veya yabancı kimlik kartı kullanılabilir; kullanıcının uygunluk koşullarını karşılaması gerekir.

3. YATIRIM HESABINIZA PARA AKTARIN

Hisse satın alabilmek için yatırım hesabınızda kullanılabilir TL bakiyesi bulunmalıdır.

Para aktarımı genellikle yatırımcı adına kayıtlı banka hesabından, aracı kurumun belirttiği hesaba havale, EFT veya FAST yoluyla yapılır. Açıklama kodu ya da müşteri numarası isteniyorsa doğru girilmelidir.

Midas’ta para transferi bilgilerine uygulamadaki Menü > Para Transferleri bölümünden ulaşılır. Kurum, para yatırma işlemi için ücret almadığını belirtse de gönderen bankanın EFT veya transfer ücreti olabilir.

4. ALMAK İSTEDİĞİNİZ HİSSEYİ ARAŞTIRIN

Bir hisseyi yalnızca fiyatı yükseldiği veya sosyal medyada konuşulduğu için almak sağlıklı bir değerlendirme yöntemi değildir.

Şirketi incelerken şu sorulara bakılabilir:

Şirket ne iş yapıyor?

Gelir ve kârlılığı nasıl değişiyor?

Borçluluk seviyesi nedir?

Düzenli nakit üretebiliyor mu?

Benzer şirketlere göre değerlemesi nasıl?

Temettü politikası bulunuyor mu?

Şirket ve sektörün temel riskleri nelerdir?

Hisse yeterli işlem hacmine sahip mi?

Finansal tablolar, özel durum açıklamaları ve şirket duyuruları Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden incelenebilir. Geçmiş performans, gelecekte aynı getirinin sağlanacağını garanti etmez.

5. HİSSE KODUNU BULUN VE ALIM EMRİ VERİN

Borsa İstanbul’daki şirketler işlem kodlarıyla aranır. Örneğin yatırım uygulamasında şirket adı veya borsa kodu aratılarak ilgili hisse sayfasına ulaşılabilir.

Alım ekranında genellikle şu bilgiler belirlenir:

Alınacak hisse

Adet

Emir fiyatı

Emir türü

Emrin geçerlilik süresi

Borsa İstanbul’da lot altı parçalı hisse alım-satımı yapılamaz. Bu nedenle alım miktarı adet, yani lot üzerinden belirlenir. Gerekli minimum para, almak istediğiniz hissenin en az bir adet fiyatına göre değişir.

PİYASA EMRİ İLE LİMİT EMİR ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Yeni başlayan yatırımcılar açısından limit emir, ödenecek en yüksek alış fiyatının kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Ancak limit fiyatına uygun alıcı veya satıcı bulunmazsa emrin kısmen gerçekleşmesi ya da hiç gerçekleşmemesi mümkündür.

Midas’ta Borsa İstanbul işlemleri için piyasa, limit, stop, stop-limit ve kâr al–zarar durdur emirleri sunulmaktadır. Bazı hisselerde Borsa İstanbul tarafından uygulanan tedbirler nedeniyle yalnızca belirli emir türlerine izin verilebilir.

EMİR VERİLDİKTEN SONRA NE OLUR?

Alım emri piyasadaki uygun bir satış emriyle eşleşirse işlem gerçekleşir ve hisseler portföyünüzde görünür.

Limit emriniz gerçekleşmezse:

Fiyatı veya adedi değiştirebilir,

Emri iptal edebilir,

Geçerlilik süresinin dolmasını bekleyebilirsiniz.

Hisseyi satmak istediğinizde aynı süreç ters yönde uygulanır. Satış emri gerçekleştikten sonra oluşan bakiye çoğu durumda yeni bir hisse alımında kullanılabilir. Ancak brüt takas gibi tedbirlerin uygulandığı hisselerde bakiyenin kullanıma açılma zamanı farklılaşabilir.

YATIRIM KURULUŞU SEÇERKEN MİDAS KİMLER İÇİN UYGUN OLABİLİR?

Midas şu özelliklere önem veren kullanıcılar tarafından değerlendirilebilir:

Yatırım hesabını mobil uygulamadan açmak isteyenler

Borsa İstanbul hisselerini komisyonsuz alıp satmak isteyenler

Hesap işletim, takas ve saklama ücreti ödemek istemeyenler

Canlı verileri ve portföyünü tek uygulamadan takip etmek isteyenler

Farklı emir türlerini kullanmak isteyenler

Mevcut BIST hisselerini başka bir kurumdan taşımayı planlayanlar

Bununla birlikte yalnızca fiziksel şubeden hizmet almak isteyen, yatırım kararlarını doğrudan bir müşteri temsilcisiyle yürütmeyi tercih eden veya kuruma özel profesyonel hizmetlere ihtiyaç duyan kullanıcılar farklı banka ve aracı kurumları da karşılaştırmalıdır.

SIK SORULAN SORULAR

Borsadan hisse almak için en az ne kadar para gerekir?

Sabit bir minimum tutar yoktur. Genellikle alınmak istenen hissenin en az bir adet fiyatını ve varsa işlem masraflarını karşılayacak bakiye gerekir. Hisse fiyatları farklı olduğu için gerekli tutar da değişir.

Yatırım hesabı açmadan hisse alınabilir mi?

Hayır. Borsa İstanbul’dan hisse alabilmek için SPK tarafından yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşunda yatırım hesabı bulunmalıdır.

Hisse alım emri neden gerçekleşmez?

Limit fiyatına uygun yeterli satıcı bulunmaması, hissenin işlem görmemesi, fiyatın belirlenen seviyeye ulaşmaması veya hisse üzerinde işlem tedbiri bulunması emrin gerçekleşmemesine neden olabilir.

Alınan hisse nerede saklanır?

Borsa İstanbul’da alınan kaydi paylar yatırımcı adına MKK sisteminde izlenir. Yatırımcı, portföy kayıtlarını aracı kurumun yanı sıra MKK e-Yatırımcı üzerinden de kontrol edebilir.