Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yükseliş eğilimini sürdürdü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla yüzde 0,62 değer kazanarak 14.420,56 puana çıktı.

Günün ilk yarısında endeks, önceki kapanışa göre 89,35 puanlık artış kaydetti. Toplam işlem hacmi ise 86,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Sektör bazında bakıldığında bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,11 oranında yükseldi. En fazla kazandıran sektör yüzde 1,59 ile gıda içecek olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 0,98 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda ise Orta Doğu’da olası barış beklentileri ve Micron Technology’nin güçlü bilançosu, risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Yapay zekâ ve teknoloji sektörüne ilişkin endişelerin azalması da piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Gözler ise günün devamında açıklanacak kritik verilere çevrildi. ABD’de kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ve büyüme verileri piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD’den gelecek yoğun veri akışının yön belirleyici olacağını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puan direnç, 14.200 ve 14.100 puan ise destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.