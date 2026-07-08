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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 40,62 puan ve yüzde 0,28 azalışla 14.456,75 puana geriledi.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,50 değer kazancıyla 14.497,37 puandan tamamlamıştı.

SEKTÖRLERDE SON DURUM

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,49 ile kimya petrol plastik olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 1,08 ile ulaştırma oldu.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ OLUYOR

Küresel piyasalarda Orta Doğu’da artan gerilimlerin enflasyon ve merkez bankalarının politika adımları üzerindeki etkilerine yönelik endişeler sürüyor. Bu gelişmelerin etkisiyle piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Piyasalarda bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına çevrilirken, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nden gelecek haber akışı da yakından takip ediliyor.

KRİTİK SEVİYELER İZLENİYOR

Analistlere göre teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puan destek, 14.600 ve 14.700 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Yurt içinde veri gündemi sakin seyrederken, yurt dışında Fed tutanakları ve ABD’de açıklanacak toptan eşya stokları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.