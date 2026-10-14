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Kaynak: AA

Dün alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,82 primle 12.250,68 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, yeni güne sınırlı satıcılı bir başlangıç yaptı.

BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 18,71 puan ve yüzde 0,15 azalış kaydederek 12.231,97 puan seviyesine geriledi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi ise yüzde 0,45 değer kaybetti.

SEKTÖRLERDE AYRIŞMA: ORMAN KAĞIT BASIM ÖNCÜ

Güne satıcılı başlayan piyasada sektör endeksleri tarafında sert ayrışmalar görüldü:

En çok kazandıran: Yüzde 1,01 artışla orman, kağıt ve basım sektörü

En çok gerileyen: Yüzde 4,87 düşüşle finansal kiralama ve faktoring sektörü

KÜRESEL PİYASALARIN ODAĞINDA ABD ENFLASYONU VAR

Dünya borsalarında; teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar, yükselen petrol fiyatları ve ABD bankalarının bilançolarından gelen karışık sinyaller nedeniyle kararsız seyir sürüyor. Yatırımcıların tüm dikkati, gün içerisinde ABD'den gelecek kritik enflasyon verisine ve akşam yayımlanacak Fed Bej Kitap raporuna kilitlenmiş durumda.

TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN BANGKOK'TA DEĞERLENDİRMELER

Yurt içinde ise piyasa aktörleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın mesajlarını takip ediyor. IMF ve Dünya Bankası'nın Bangkok'taki yıllık toplantılarında "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" sunumunu gerçekleştiren Karahan, şu noktalara vurgu yaptı:

ÇEKİRDEK ENFLASYON

Yüksek enerji fiyatlarına rağmen temel enflasyon göstergelerinde yavaşlama sürüyor.

TL TERCİHİ VE FON AKIM

Sıkı para politikası duruşu sayesinde Türk lirasına yönelim güçlü kalmaya devam ediyor. Yaşanan fon çıkışları, yerleşiklerin TL varlıklara ilgisini zayıflatmadı.

TEKNİK SEVİYELER: DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARI

Günün geri kalanında yurt içi veri takviminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde takip edilecek seviyeleri paylaştı:

Destek konumu: 12.100 ve 12.000 puan

Direnç konumu: 12.400 ve 12.500 puan