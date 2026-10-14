Dün alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,82 primle 12.250,68 puandan tamamlayan Borsa İstanbul, yeni güne sınırlı satıcılı bir başlangıç yaptı.
BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 18,71 puan ve yüzde 0,15 azalış kaydederek 12.231,97 puan seviyesine geriledi. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi ise yüzde 0,45 değer kaybetti.
SEKTÖRLERDE AYRIŞMA: ORMAN KAĞIT BASIM ÖNCÜ
Güne satıcılı başlayan piyasada sektör endeksleri tarafında sert ayrışmalar görüldü:
En çok kazandıran: Yüzde 1,01 artışla orman, kağıt ve basım sektörü
En çok gerileyen: Yüzde 4,87 düşüşle finansal kiralama ve faktoring sektörü
KÜRESEL PİYASALARIN ODAĞINDA ABD ENFLASYONU VAR
Dünya borsalarında; teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar, yükselen petrol fiyatları ve ABD bankalarının bilançolarından gelen karışık sinyaller nedeniyle kararsız seyir sürüyor. Yatırımcıların tüm dikkati, gün içerisinde ABD'den gelecek kritik enflasyon verisine ve akşam yayımlanacak Fed Bej Kitap raporuna kilitlenmiş durumda.
TCMB BAŞKANI KARAHAN'DAN BANGKOK'TA DEĞERLENDİRMELER
Yurt içinde ise piyasa aktörleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın mesajlarını takip ediyor. IMF ve Dünya Bankası'nın Bangkok'taki yıllık toplantılarında "Türkiye'de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası" sunumunu gerçekleştiren Karahan, şu noktalara vurgu yaptı:
ÇEKİRDEK ENFLASYON
Yüksek enerji fiyatlarına rağmen temel enflasyon göstergelerinde yavaşlama sürüyor.
TL TERCİHİ VE FON AKIM
Sıkı para politikası duruşu sayesinde Türk lirasına yönelim güçlü kalmaya devam ediyor. Yaşanan fon çıkışları, yerleşiklerin TL varlıklara ilgisini zayıflatmadı.
TEKNİK SEVİYELER: DESTEK VE DİRENÇ NOKTALARI
Günün geri kalanında yurt içi veri takviminin sakin olduğunu belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde takip edilecek seviyeleri paylaştı:
Destek konumu: 12.100 ve 12.000 puan
Direnç konumu: 12.400 ve 12.500 puan