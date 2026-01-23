Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bir eşiği daha aşarak tarihi zirvesini 13 bin puana taşıdı.

Endeks güne yüzde 0,57 yükselişle 12.924,20 puana çıkarak rekor seviyeden başlamasının ardından yükselişini sürdü.

Böylece BIST 100 endeksinde bir eşik daha aşılırken yeni rekor seviye 13.000,05 puana yükseldi.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye değerlendirmelerinin beklendiğini belirtti.

Bunlara ek olarak bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, finansal hesaplar raporunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.00 ve 13.100 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.