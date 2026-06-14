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Kaynak: Haber Merkezi

Borsa İstanbul'da (BİST) 8-12 Haziran 2026 işlem haftasında yatırımcıların radarında sermaye artırımı kararları yer aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden peş peşe yapılan resmi duyurulara göre, iki dev şirket nakit karşılığı bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Sermaye piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ederken, geride bıraktığımız haftada Merko Gıda ve Bursa Çimento'dan yatırımcılarını yakından ilgilendiren kritik sermaye adımları geldi.

1- Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO)

Gıda sektörünün borsadaki temsilcilerinden Merko Gıda, sermayesini ikiye katlama kararı aldı. KAP'a yapılan bildirime göre şirketin izleyeceği yol haritası şöyle:

Mevcutta 850.000.000 TL olan çıkarılmış sermaye yüzde 100 oranında artırılacak.

850.000.000 TL'lik bu sermaye artışının tamamı nakden (bedelli) karşılanacak.

Yasal süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte şirketin toplam sermayesi 1.700.000.000 TL seviyesine yükselecek.

2- Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. (BUCIM)

Haftanın dikkat çeken ve strateji değişikliği barındıran bir diğer kararı ise Bursa Çimento'dan geldi. Şirket, daha önce duyurduğu sermaye artırımı planında kritik bir revizyona giderek oranları güncelledi.

Şirket, 1.500.000.000 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesini toplamda 3.000.000.000 TL artırarak 4.500.000.000 TL'ye çıkartacak.

Bu dev artışın 1.500.000.000 TL'lik kısmı iç kaynaklardan bedelsiz, kalan 1.500.000.000 TL'lik kısmı ise nakit karşılığı bedelli olarak gerçekleştirilecek.

Bursa Çimento yönetimi, daha önce kamuoyuna açıkladığı yüzde 166 bedelli ve yüzde 166 bedelsiz sermaye artırımı planını değiştirerek, her iki oranı da yatırımcı açısından daha dengeli bir nokta olan yüzde 100 seviyesine çekmiş oldu.