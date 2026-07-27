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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe alıcılı başladı. Endeks, açılışta önceki kapanışa göre 84,53 puan ve yüzde 0,61 artışla 14.028,40 puana yükseldi.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,95 değer kaybıyla 13.943,87 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK VE HOLDİNG HİSSELERİ YÜKSELİŞTE

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,44, holding endeksi ise yüzde 0,80 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,06 ile ulaştırma olurken, en fazla düşüş yaşayan sektör ise yüzde 3,76 kayıpla finansal kiralama faktoring oldu.

KÜRESEL PİYASALAR ATEŞKES BEKLENTİSİYLE POZİTİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda ise ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların durması ve diplomatik çözüm beklentilerinin güçlenmesiyle pozitif bir görünüm hakim.

Yatırımcılar, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD ve Avrupa’dan gelecek ekonomik verileri takip ediyor.

PİYASALARDA GÖZLER KRİTİK SEVİYELERDE

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken, yurt dışında Almanya’da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksi ile ABD’de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puan seviyeleri direnç, 14.000 ve 13.900 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.