Borsa İstanbul pay piyasasında gerçekleştirilen bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Nihat Özçelik ve Işık Ökte’nin de bulunduğu 41 şüpheli hakkında 5 yıldan 34 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

Soruşturma, sermaye piyasası araçlarında olağan dışı fiyat ve işlem hacmi hareketlerinin tespit edilmesi üzerine başlatıldı. Bu hareketlerin, küçük yatırımcıyı zarara uğratacak şekilde yapay dalgalanmalar oluşturduğu değerlendirildi.

BAYKUŞ LAKABIYLA BİLİNEN SUÇ ÖRGÜT LİDERİ

İddianamede, Nihat Özçelik’in “Baykuş” lakabıyla bilindiği ve suç örgütünün lideri olduğu öne sürüldü. Özçelik’in, emir bazlı manipülasyon, yatırımcılara yanıltıcı bilgi sunma ve suç gelirlerini şirket faaliyetleri içinde gösterme yöntemlerini kullandığı iddia edildi. Özellikle “PAMEL” hissesi üzerindeki işlemlerin, Özçelik’in talimatıyla organize edildiği belirtildi.

Şüphelilerin, birbirleriyle bağlantılı şekilde hareket ederek koordineli emirler verdikleri, farklı hesaplar ve kişiler üzerinden işlem yaparak piyasada yapay fiyat oluşumuna neden oldukları kaydedildi. İddianamede, bazı işlemlerin bilinçli şekilde zararına yapılmasının amacının, piyasa yönünü etkilemek olduğu vurgulandı.

Ayrıca örgütün, elde ettiği gelirleri büyüterek yeni manipülasyonlar için kaynak oluşturduğu ve bu sürecin sistematik şekilde ilerlediği ifade edildi. Özçelik’in varlık barışı kapsamında açıkladığı yüksek tutarlı meblağların da bu sürecin başlangıcı olduğu öne sürüldü.

KARMAŞIK YAPI KURDU İDDİASI

Örgütün faaliyetlerini gizlemek amacıyla şirketler arasında karmaşık bir yapı kurduğu, çalışanların hiyerarşik ve kontrollü şekilde konumlandırıldığı aktarıldı. Şirketlerin özellikle enerji ve madencilik alanlarında faaliyet gösteriyormuş gibi gösterilerek yatırımcıların ilgisinin çekildiği belirtildi.

İddianamede, finans medyasında yapılan reklamların yanıltıcı olduğu, kamuoyunda güven uyandıran isimlerin bilinçli şekilde öne çıkarıldığı ifade edildi. Bu kapsamda bazı şüphelilerin, şirketlerin kârlı ve güçlü olduğu izlenimini yaratmak için açıklamalar yaptığı iddia edildi.

SAVCILIK ÜÇ GRUBA AYIRDI

Soruşturma kapsamında şüpheliler üç gruba ayrıldı: doğrudan manipülasyon yapanlar, şirketlerin tanıtımını üstlenenler ve finansal işlemleri normal gösterenler. Özellikle “çantacılar” olarak adlandırılan grubun nakit para trafiğini yönettiği belirtildi.

İddianamede şu ifadeler yer aldı:

"Tespit edilen somut PAMEL manipülasyonunda Özçelik, Sinan Demirbaş ile doğrudan dirsek teması halindedir. Sinan Demirbaş ve kardeşi Kenan Demirbaş'ın, kuzenleri, akrabaları ve bireysel çevrelerini kullanarak PAMEL kodunun açılış-kapanış gün içi hareketlerini belirleyip kasti olarak zararına satışlar ve alımlar yaparak küçük yatırımcı davranışlarına yön verdiği görülmüştür. Bu şekilde zararına hareketlerin amacı hem manipülasyonu derinleştirmek hem de suçtan elde edilen gelirleri hisse hareketlerine yedirerek sermaye görünümünde aklamaktır."

İddianamede ayrıca, örgütün elde ettiği gelirleri paravan şirketler, ardışık para transferleri ve taşınmaz alımları üzerinden sisteme sokarak kaynağını gizlemeye çalıştığı ifade edildi.

Toplam 24 şirketin “malen sorumlu” olarak yer aldığı dosyada, Sermaye Piyasası Kurulu ise “ihbar eden” sıfatıyla bulunuyor. Soruşturma kapsamında bazı şirketlere kayyum atandığı da belirtildi.

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Nihat Özçelik ile Reha Çırak hakkında 16 yıldan 34 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, diğer 39 şüpheli için ise 5 yıldan 24 yıla kadar değişen cezalar istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.