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Kaynak: AA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini ve yatırımcıların kararlarını etkilemeye yönelik yalan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi paylaşan sosyal medya hesaplarına karşı başlatılan soruşturmada yeni adli adımlar atıldı.

Sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik içerik üreten ve yayımlayan şüpheliler hakkında yürütülen geniş kapsamlı adli süreç titizlikle devam ediyor.

5 ŞÜPHELİYE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Soruşturma kapsamında toplam 6 şüpheli hakkında adli işlem tesis edildi. Şüphelilerden 5'i emniyet güçlerince gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise halihazırda cezaevinde olduğu saptandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bulundukları illerdeki adliyelere sevk edilen 5 şüpheli, savcılık sorgularının tamamlanmasıyla birlikte sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, 5 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Cezaevindeki şüpheli hakkında ise ilave bir tedbir kararı alınmadı.

11 SOSYAL MEDYA HESABI MERCEK ALTINDA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen başvurular ve ihbarlar üzerine sermaye piyasası araçlarının değerini yapay şekilde etkileyen içerik üreticilerine yönelik ilk etapta 6 kişi için gözaltı talimatı vermişti.

Kolluk kuvvetlerinin, yatırımcıları yanıltan ve piyasa dengesini bozmayı hedefleyen 11 sosyal medya hesabının sahiplerinin kimlik tespiti ile yakalanmalarına yönelik teknik incelemeleri sürüyor.