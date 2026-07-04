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Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin yatırımcı yüzünü güldüren kar payı (temettü) ödemeleri hız kesmeden devam ediyor. Temmuz ayıyla birlikte, portföyünde hisse senedi bulunduran yatırımcılar için adeta bir nakit akışı dönemi başlıyor.

Hiss.net'de yer alan habere göre; farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda dev şirket, elde ettikleri karı yaz aylarında da ortaklarıyla paylaşmaya hazırlanıyor. Özellikle teknoloji, çelik, turizm, finans, kimya ve gıda sektörlerinde boy gösteren şirketlerin açıklayacağı nakit kâr payları, yatırımcıların radarında ilk sırada yer alıyor.

YATIRIMCILAR DİKKAT: KULLANIM TARİHLERİNİ KAÇIRMAYIN

Temettü ödemelerinden faydalanmak isteyen yatırımcıların dikkat etmesi gereken en önemli kural, şirketlerin belirlediği "hak kullanım tarihlerinde" hisse senedine sahip olmak. Bu şartı sağlayan pay sahipleri, temettü gelirlerini hesaplarında nakit olarak görebilecek.

İşte yatırımcıların ajandasına not etmesi gereken Temmuz 2026 Temettü Takvimi:

1 Temmuz 2026

Kocaer Çelik (KCAER): Hisse başına 0,14 TL

İndeks Bilgisayar (INDES): Hisse başına 0,18 TL

2 Temmuz 2026

Dofer Yapı (DOFER): Hisse başına 0,08 TL

3 Temmuz 2026

Berkosan Yalıtım (BRKSN): Hisse başına 0,05 TL

6 Temmuz 2026

Özsu Balık (OZSUB): Hisse başına 0,52 TL

Lila Kağıt (LILAK): Hisse başına 1,30 TL

7 Temmuz 2026

Meysu (MEYSU): Hisse başına 0,04 TL

8 Temmuz 2026

Panelsan (PNLSN): Hisse başına 0,58 TL

Lider Faktoring (LIDER): Hisse başına 0,03 TL

14 Temmuz 2026

Gen İlaç (GENKM): Hisse başına 0,17 TL

Gıpta Ofis (GIPTA): Hisse başına 0,01 TL

16 Temmuz 2026

Ege Profil (EGPRO): Hisse başına 0,55 TL

17 Temmuz 2026

Göltaş Çimento (GOLTS): Hisse başına 3,54 TL

21 Temmuz 2026

Katılımevim (KTLEV): Hisse başına 0,08 TL

TAV Havalimanları (TAVHL): Hisse başına 1,53 TL

22 Temmuz 2026

Graintürk Holding (GRTHO): Hisse başına 0,38 TL

28 Temmuz 2026

Mercan Kimya (MERCN): Hisse başına 0,18 TL

29 Temmuz 2026

Osmanlı Yatırım (OSMEN): Hisse başına 0,04 TL

Meditera (MEDTR): Hisse başına 0,10 TL

31 Temmuz 2026

Mopaş Marketçilik (MOPAS): Hisse başına 0,23 TL