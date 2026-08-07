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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketlerinin ocak-temmuz dönemi performansı belli oldu. Spor endeksi yılın ilk 7 ayında yüzde 10,5 gerilerken, dört büyük kulüp arasında yatırımcısına kazandıran tek şirket Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ oldu.

Beşiktaş hisseleri bu dönemde yüzde 17,2 değer kazanarak pozitif getiri sağladı. Diğer spor şirketlerinde ise düşüş yaşandı.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR HİSSELERİ GERİLEDİ

Yılın 7 aylık döneminde;

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği hisseleri yüzde 13,1 düştü.

Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri yüzde 13,2 değer kaybetti.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımları hisseleri yüzde 15,5 geriledi.

Süper Lig’de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın hisselerindeki düşüş dikkat çekti.

EN YÜKSEK PİYASA DEĞERİ FENERBAHÇE’DE

Borsa İstanbul’da işlem gören spor şirketleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip kulüp Fenerbahçe oldu.

Temmuz ayı kapanış verilerine göre spor şirketlerinin piyasa değerleri şöyle gerçekleşti:

Kulüp

Piyasa değeri

Fenerbahçe: 18 milyar 562 milyon 500 bin TL

Galatasaray: 13 milyar 230 milyon TL

Beşiktaş: 8 milyar 336 milyon 327 bin 175 TL

Trabzonspor: 6 milyar 975 milyon TL

BEŞİKTAŞ HİSSELERİ POZİTİF AYRIŞTI

Spor şirketleri arasında yılın 7 ayında en dikkat çekici performansı Beşiktaş gösterdi. Siyah-beyazlı kulübün hisseleri yüzde 17,2 yükselerek yatırımcısına kazandırırken, diğer üç büyük kulübün hisseleri değer kaybetti.

Borsa verileri, spor şirketlerinde saha performansının yanı sıra finansal yapı, yatırımcı beklentileri ve piyasa algısının da hisse hareketlerinde etkili olduğunu ortaya koydu.