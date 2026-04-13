Borsadaki en büyük yanılgılardan biri "çok yükseldi, kesin düşer" düşüncesidir. Oysa güçlü bir trendin uzun süre meydan okuyabildiği bir gerçek. Ancak yükselişlerin ardındaki motivasyonlar birbirinden oldukça farklı:

METROPAL KURUMSAL HİZMETLER: HALKA ARZ BEKLENTİSİYLE FİYATLANIYOR.

Işıklar Enerji Holding: Zarar açıklayan yapısına rağmen kurumsal ilgiyle 25 haftadır yükselişini sürdürüyor.

Bu durum, yatırımcıya şu soruyu sorduruyor: Hangi şirket kendi hikayesini yazıyor, hangisi sadece piyasanın rüzgarıyla hareket ediyor?

ÖNE ÇIKAN HİSSELER: PERFORMANS VE VERİLER

1. Metropal Kurumsal Hizmetler: Halka Arz Rüzgarı

Henüz bir ay önce borsaya adım atan Metropal, ilk dört günü tavan serisiyle geçirdi.

Performans: İlk işlem gününden bu yana yüzde117 yükseliş.

Finansal Durum: 2025 faaliyet döneminde gelirini yüzde 13 artırsa da, esas faaliyet karı yüzde 24, dönem sonu karı ise yüzde 4 geriledi.

Değerleme: 10,86 PD/DD (Fiyat/Defter Değeri) oranı, hissenin oldukça yüksek bir seviyeden fiyatlandığını gösteriyor.



2. ARMADA GIDA: İVME KAZANAN PERFORMANS

Aralık ayından bu yana pozitif bir seyir izleyen şirket, Mart ayının ikinci yarısıyla birlikte ivmesini artırdı.

Performans: Geçtiğimiz hafta yüzde 27’lik yükseliş.

Finansal Durum: Geçtiğimiz yıl gelir ve esas faaliyet karını artırmasına rağmen, finansman giderlerinin baskısıyla dönem sonu kârı yüzde 35 düştü.

Yatırımcı Notu: Fonlar şu an için satış tarafında yer almayı tercih ediyor.



HAVACILIK SEKTÖRÜNDE GÖZLER TAV VE THY’DE

Haftalık en çok yükselenler listesine girmeseler de, havacılık sektörü yatırımcıların radarında. Özellikle TAV ve THY hisselerine yönelik yabancı ilgisi dikkat çekiyor.

Basra Körfezi’ndeki jeopolitik gerilimlerin (füze savaşları) sona ermesi, bölgedeki uçuş trafiğinin ve talebin yeniden artması bekleniyor. Bu durumun, havacılık hisselerindeki yukarı yönlü momentumu destekleyebileceği öngörülüyor.

NOT: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.