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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 2,2 artarak 13.415 puan seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi güne yüzde 1,32 düşüşle 12.948,83 puandan başladı. Endeks, daha sonra bankacılık hisselerindeki yükselişin etkisiyle yüzde 2,5 artarak 13.450 puana kadar yükseldi.

Saat 10.55 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 2,2 artışla 13.415 puan seviyesinde dengelendi.

BANKACILIK ENDEKSİ YÜZDE 6’NIN ÜZERİNDE YÜKSELDİ

Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 6’yı aştı. Bankacılık endeksi, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran endeks oldu.

Bankacılık endeksini yüzde 4,06 ile iletişim, yüzde 3,2 ile madencilik, yüzde 2,7 ile ulaştırma ve yüzde 2,1 ile ticaret takip etti.

BIST 100 endeksindeki yükseliş dolar bazında da yüzde 1’in üzerine çıktı.

BIST 30 endeksi ise yüzde 3’ün üzerinde yükselerek 16.220 puanın üzerine çıktı.

FİNANSAL İSTİKRAR KOMİTESİ TOPLANDI

Öte yandan Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı.

Komite, Borsa İstanbul ve sermaye piyasalarının işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmadığını bildirdi.

Kararlaştırılan tedbirlerin başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacağı duyuruldu.

TCMB’DEN LİKİDİTE AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da likidite koşullarının yakından takip edileceğini ve gerek görülmesi halinde her türlü ek tedbirin alınacağını bildirdi.

TCMB, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak likidite imkanlarının gözden geçirildiğini açıkladı.