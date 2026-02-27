Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,5 gerileyerek 49.253,57 puana indi.S&P 500 endeksi yüzde 0,76 kayıpla 6.856,54 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,15 değer kaybıyla 22.615,43 puana geriledi.

ABD'de ocak ayı üretici enflasyonu beklentileri aşınca, pay piyasalarında negatif bir görünüm hakimdi.Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aylık yüzde 0,5, yıllık bazda ise yüzde 2,9 yükseldi.Analistler, tüketici enflasyonunun da beklentileri aşmasının, Fed'in faiz indirimlerini öteleme ihtimalini artırdığını vurguladı.

Kurumsal tarafta Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance'in hisse başına 31 dolarlık yeni teklifinin, Netflix ile planlanan birleşme anlaşmasına göre "şirket için üstün bir teklif" olduğunu belirterek Netflix'e teklifini güncellemesi için dört gün süre tanıdı.Kısa süre sonra Netflix, Paramount'un teklifini karşılamanın anlaşmayı "artık finansal olarak cazip olmaktan çıkardığını" ifade ederek teklifi artırmayı reddettiğini açıkladı.

Bu gelişmeler ışığında Warner Bros. Discovery hisseleri yüzde 1'den fazla düşerken, Paramount hisseleri yatay, Netflix hisseleri yaklaşık yüzde 11 yükselişle güne başladı.Dün bilançosunu açıklayan CoreWeave'in hisseleri, gelirlerin piyasa beklentilerinin altında kalmasıyla yüzde 16 değer kaybetti.Yaklaşık 4 binden fazla çalışanı (personelinin yarısına yakınını) işten çıkaracağını duyuran finansal teknoloji şirketi Block'un hisseleri ise yaklaşık yüzde 15 prim yaptı.Öte yandan OpenAI, SoftBank, NVIDIA ve Amazon'un katılımıyla 110 milyar dolarlık yeni yatırım turu açıklanırken, Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 2, Amazon hisseleri yüzde 1'e yakın düştü.

Analistler, yapay zekâya ilişkin endişelerin teknoloji hisseleri üzerindeki baskıyı sürdürmeye devam ettiğini belirtti.