Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,67 değer kaybederek 13.283,55 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 226,22 puan ve yüzde 1,67 azalışla 13.283,55 puana indi.

Toplam işlem hacmi 71,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

TÜM SEKTÖR ENDEKSLERİ GERİLEDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi yüzde 3,58 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tamamı düşüş kaydederken, en fazla kaybeden yüzde 9,40 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, genele yayılan satışların etkisiyle günün ilk yarısını negatif seyirle tamamladı.

SPK'DAN YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen yatırım fonlarının tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Buna göre, 7 portföy yönetim şirketinin tasfiye edilen 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası yetkilendirildi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.100 puan destek, 13.400 ve 13.500 puan ise direnç konumunda bulunuyor.