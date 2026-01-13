Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 130,79 puan değer kazanırken, toplam işlem hacmi 192,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1 artıda kapanırken, holding endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,07 ile madencilik olurken, en fazla kaybettiren yine holding sektörüydü.

Küresel piyasalarda ABD enflasyon verileri yatırımcıların odağındayken, yurt içinde BIST 100 endeksi gün içinde 12.428,44 puanla rekor kırdıktan sonra 10 günlük yükseliş trendini sürdürerek günü tarihi zirveden kapattı.

ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), 2025 Aralık ayında aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,7 artarak piyasa beklentileriyle uyumlu seyretti.Yurt içinde TCMB verilerine göre kasım ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 996 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari fazla 2 milyar 132 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre ise Kasım 2025'te ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,1, perakende satış hacmi ise yüzde 14,2 artış gösterdi.

Analistler, yarın yurt içi gündemin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin dış ticaret dengesi, ABD Üretici Fiyat Endeksi ve cari işlemler verilerinin öne çıkacağını ifade etti. Teknik olarak BIST 100'de 12.500 ve 12.600 seviyeleri direnç, 12.300 ile 12.200 puanlar ise destek konumunda bulunuyor.