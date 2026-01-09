Endeks, bir önceki kapanışa kıyasla 112,98 puan değer kazanırken, günlük toplam işlem hacmi 157,4 milyar lira olarak gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi ise yüzde 0,70 oranında artış gösterdi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,06 ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları olurken, en fazla kaybettiren yüzde 1,12 ile finansal kiralama faktoring sektörü oldu. Küresel piyasalarda yatırımcıların dikkati ABD istihdam verilerine odaklanmışken, ABD Çalışma Bakanlığı Aralık 2025 dönemine ilişkin istihdam raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre tarım dışı sektörlerde istihdam aralıkta 50 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,5’ten yüzde 4,4’e geriledi. Piyasa beklentisi ise işsizliğin yüzde 4,5 seviyesinde kalacağı yönündeydi. Yurt içinde BIST 100 endeksi, özellikle teknoloji hisseleri öncülüğünde 12.200,95 puanı test ederek yeni rekor kırdıktan sonra, 8 günlük kesintisiz yükseliş trendini koruyarak haftayı da rekor seviyeden tamamladı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre sanayi üretim endeksi, Kasım 2025’te aylık yüzde 2,5, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artış kaydetti.AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, 13 Ocak Salı günü açıklanacak “Kasım 2025 Ödemeler Dengesi” verisinde cari işlemler açığının 3 milyar 107 milyon dolar seviyesinde gerçekleşeceğini öngördü.

Analistler, önümüzdeki hafta yurt içinde ödemeler dengesi ve TCMB piyasa katılımcıları anketinin, küresel çapta ise ABD enflasyonu, Çin dış ticaret dengesi ve Almanya enflasyonu gibi kritik verilerin izleneceğini ifade ederken; teknik açıdan BIST 100’de 12.300 ve 12.400 seviyelerinin direnç, 12.100 ile 12.000 puanların ise destek olarak öne çıktığını belirtti.30 kelimelik spot özet:

BIST 100, teknoloji öncülüğünde yüzde 0,93 yükselerek 12.200,95 rekoru kırdı. ABD’de işsizlik yüzde 4,4’e geriledi, sanayi üretimi hızlandı. Gelecek hafta yoğun veri gündemi yatırımcıları bekliyor.