BIST 100 endeksi, bir önceki kapanışa kıyasla 5,06 puan yükselirken toplam işlem hacmi 167,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,37 gerilerken holding endeksi yüzde 0,41 yükseldi.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,60 ile ticaret olurken en fazla kaybettiren yüzde 3,20 ile tekstil deri sektörü oldu.

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin gölgesinde ABD istihdam verileri yatırımcıların öncelikli gündemi haline geldi. Yurt içinde ise BIST 100 endeksi gün içerisinde 12.124,58 puanı görerek rekor seviyeyi yeniledikten sonra bankacılık hisselerindeki satış baskısına rağmen kapanışı önceki seviyenin hafif üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici ve üretici enflasyonu ile ABD dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini belirtirken teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.100 ve 12.200 seviyelerinin direnç, 11.900 ve 11.800 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.