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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 14.505,48 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 100,23 puan yükseldi.

Toplam işlem hacmi ise 328,6 milyar liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİNDE FARKLI SEYİR

Bankacılık endeksi yüzde 2,43 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,26 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,25 ile kimya, petrol ve plastik olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 3,90 ile bilişim olarak kayıtlara geçti.

PİYASALARDA GÖZLER FAİZ KARARLARINDA

Orta Doğu'daki yeni saldırıların enerji arzına ilişkin endişeleri artırması küresel piyasalarda risk iştahını törpülerken, yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı ile ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puan direnç, 14.400 ve 14.300 puan ise destek konumunda bulunuyor.

TCMB İÇİN FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 37

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı.

ECB'nin ise yarın politika faizlerinde artırıma gitmesi bekleniyor.