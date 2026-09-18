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Kaynak: Haber Merkezi

Yatırım fonlarında yaşanan sorunların Borsa İstanbul’a yansıması ve piyasadaki dalgalanmayı sınırlamak amacıyla atılan adımlar ekonomi gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

Bloomberg’e konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kaynaklara dayandırılan habere göre TVF, Borsa İstanbul’daki dalgalanmanın etkilerini sınırlamak amacıyla Ziraat Portföy tarafından yönetilen borsa yatırım fonları üzerinden BIST 30 şirketlerinin hisselerinde alım gerçekleştirdi. Haberde, aşırı oynaklığın sürmesi halinde müdahalelerin devam edebileceği de aktarıldı. TVF’den söz konusu habere ilişkin açıklama gelmedi.

VEYSEL ULUSOY’DAN TVF TEPKİSİ

Ekonomist Prof. Dr. Veysel Ulusoy da gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından Türkiye Varlık Fonu üzerinden ekonomi yönetimine tepki gösterdi.

Ulusoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Varlık Fonu senindir, ey halkım. Onu arkadaşlarının/ortaklarının/kendilerinin zararını karşılamak için kullanıyorlar. Varlığını transfer ediyorlar, uyuyorsun!”