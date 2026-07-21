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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni işlem gününe yüzde 0,23 değer kaybıyla 14.038,17 puandan giriş yaptı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks, günü yüzde 0,64 yükselişle 14.070,98 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİNDE YÜKSELİŞ

Açılışta BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 32,81 puan gerilerken, sektörler arasında farklı yönler dikkat çekti.

Bankacılık endeksi: +yüzde 0,47

Holding endeksi: +yüzde 0,55

En çok kazandıran: Madencilik (+yüzde 1,62)

En çok kaybettiren: Finansal kiralama faktoring (-yüzde 9,03)

KÜRESEL RİSKLER PİYASALARI BASKILIYOR

Küresel piyasalarda çip hisselerindeki yükselişe rağmen, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki sert dalgalanma piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor.

Orta Doğu’da devam eden çatışmalar ve Yemen’de Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik “deniz ablukası” açıklaması, risk iştahını sınırlayan gelişmeler arasında yer alıyor.

GÖZLER KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİNDE

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Euro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksinin takip edileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde:

Destek seviyeleri: 14.000 – 13.900

Direnç seviyeleri: 14.200 – 14.300

Piyasalarda yön arayışı sürerken, kritik seviyelerin seyri yatırımcıların odağında bulunuyor.