Dün satış ağırlıklı bir görünüm sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 kayıpla 13.797,04 puandan kapattı.

Bugünkü açılışta endeks, önceki kapanışa kıyasla 67,68 puan ve yüzde 0,49 gerileyerek 13.729,36 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi ise yüzde 0,40 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 0,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok düşen yüzde 1,12 ile ulaştırma sektörü oldu.

Küresel piyasalarda ABD'de tüketici harcamalarının zayıfladığına dair veriler ekonomide yavaşlama endişelerini artırırken risk iştahı bir miktar geriledi. Bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisinin piyasaların seyrini belirlemesi bekleniyor.Analistler, bu veride istihdam piyasasının gücüne dair ipuçları aranacağını vurgulayarak, veri sonrası piyasalarda dalgalanmanın artabileceğini belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satış verilerinin, yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri akışının izleneceğini ifade etti. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 seviyeleri destek, 13.900 ile 14.000 puan ise direnç olarak öne çıkıyor.