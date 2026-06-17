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Türkiye sermaye piyasalarında şirketlerin halka arz yoluyla kaynak yaratma iştahı sürüyor ancak veriler, piyasanın o eski "fırtınalı" hızından uzaklaştığını gösteriyor. 2023 yılındaki halka arz çılgınlığı ile 2026'nın ilk yarısındaki gerçekleşmeler kıyaslandığında, onay ve başvuru süreçlerindeki yavaşlama dikkat çekiyor.

2023 HALKA ARZ ÇILGINLIĞI YAŞANMIŞTI

Borsa İstanbul, 2023 yılında halka arz tarihinin en agresif ve yoğun dönemlerinden birine şahit olmuştu. Yıl genelinde tam 54 şirket hızla onay alıp halka arzını tamamlayarak borsaya adım atmıştı. Bu hızlı trafik sayesinde piyasadan 79,3 milyar TL gibi devasa bir fon toplanmıştı.

2026 TABLOSU: İVME KAYBI VE DEVASA KUYRUK

2026 yılının ilk 6 ayı geride kalırken, halka arz temposundaki vites küçültme ve piyasadaki tıkanıklık net bir şekilde hissediliyor. 2026 yılı içerisinde SPK’ya yapılan yeni başvuru sayısı 6 ayda ancak 29’a ulaşabildi. Geçmiş dönemlerin kesintisiz onay dalgası ve piyasa coşkusu göz önüne alındığında, halka arz süreçlerinin daha temkinli ve yavaş ilerlediği görülüyor.

Hızın yavaşlamasının en somut göstergesi ise SPK önündeki yığılma. Geçmişten sarkan dosyalarla birlikte şu an kurulun inceleme odasında 149 şirket onay sırasının kendisine gelmesini bekliyor. Bu durum, piyasada arz iştahı olsa da onay mekanizmasının ve piyasa koşullarının eskisinden çok daha seçici davrandığını kanıtlıyor.

HAFTANIN SINIRLI ONAYLARINDAN BİRİ: BETA ENERJİ

Bu yavaşlayan ve seçici ilerleyen takvimde, SPK'dan nihayet yeşil ışık alan son firma Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. oldu. Enerji sektöründe transformatör (trafo) üretimiyle bağ kuran şirketin halka arz süreci, piyasadaki durgunluğun içinde yatırımcılar için yeni bir hareketlilik sunacak.