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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 düşüşle 13.152,37 puandan başladı.

BIST 100 GÜNE KAYIPLA BAŞLADI

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 13.198,84 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 46,47 puan ve yüzde 0,35 azalışla 13.152,37 puana geriledi.

SEKTÖRLERDE EN SERT DÜŞÜŞ YÜZDE 8,59 OLDU

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile tekstil deri olurken, en çok gerileyen sektör yüzde 8,59 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, yurt dışında ise dünya genelinde PMI verilerinin izleneceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.300 ve 13.400 puanın direnç konumunda olduğu kaydedildi.