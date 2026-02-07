Borsa İstanbul'da BIST100 endeksinin rekor trendi bu hafta son buldu. Küresel piyasalardaki oynaklığın da etkisiyle haftayı değer kaybıyla kapattı.

HAFTAYI KAYIPLA KAPADI

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 2,29 oranında değer kaybıyla birlikte haftayı 13 bin 521,96 puandan kapadı. Hafta içerisinde 13 bin 393,80 seviyelerine kadar inen endeks, en yüksek ise 13 bin 998,18 puanı gördü.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100'de yer alan şirketler arasında bu hafta en çok kazandıran hisse yüzde 14,06 oranında değer kazancıyla Grainturk Holding (GRTHO) oldu. Onu yüzde 8,01 ile Gübretaş (GUBRF) ve yüzde 7,89 ile Arçelik (ARCLK) takip etti.

HAFTANIN EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELERİ

Haftanın en çok değer kaybeden hisselerinde ise ilk sırada yüzde 15,82 ile Türk Altın İşletmeleri (TRALT) gelirken, yüzde 11,01 ile TR Anadolu Metal Madencilik (TRMET) ve yüzde 10,18 ile Ral Yatırım Holding (RALYH) olarak öne çıktı.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirket, 1 trilyon 313 milyar 280 milyon TL değeri ile ASELSAN (ASELS) oldu. 918 milyar 125 milyon TL’lik piyasa değeriyle Kiler Holding (KLRHO) ikinci sırada yer alırken, Garanti BBVA (GARAN) de 650 milyar 160 milyon TL ile üçüncü sırada yerini aldı.

THY EN ÇOK İŞLEM GÖREN OLDU

Geçen hafta BIST 100 endeksinde işlem hacmi haftalık bazda hafif gerileyerek 879 milyar 387 milyon TL’nin biraz üzerinde oldu.

Endekse dahil işlem gören hisseler içinde 97 milyar 535 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sırada yer aldı. 63 milyar 180 milyon TL ile Akbank (AKBNK) ve 52 milyar 316 milyon TL’lik işlem hacmi ile Aselsan (ASELS) ilk sıralarda yer aldı.